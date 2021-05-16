Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 16 мая. Автобус загорелся при движении по проспекту Стачки на западе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел в 21:40 по Москве на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки. Загорелся автобус, следующий по маршруту №40. Возгорание было полностью ликвидировано спустя 13 минут.

Пресс-служба сообщает, что в результате возникло задымление задней части автобуса. По предварительной информации, причиной этому стало замыкание. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что автобус 2018 года выпуска. Специалисты ночью займутся восстановлением контактной сети троллейбусной линии, которая получила повреждения при возгорании.

Прокуратура региона начала проверку инцидента. Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение требований законодательства в сфере организации пассажироперевозки.

Накануне сообщалось, что спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге. Огнем была охвачена пилорама и более десяти садовых домов.