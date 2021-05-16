Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области

Тверь, 16 мая. Мужчина из Вышнего Волочка, мчась на высокой скорости на скутере, врезался в фонарный столб. Мужчина погиб, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на Цнинской набережной у дома №78. Мужчина на скутере Irbis по неизвестным пока причинам съехал с дороги врезался в столб ЛЭП.

В результате происшествия, водитель, которому на вид примерно 30 лет, погиб на месте происшествия. Скутер полностью изуродован от удара.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне авария с участием двух автомобилей произошла во Владивостоке. Водитель, который сидел за рулем Nissan Tiida, не соблюдал безопасное расстояние и врезался в BMW на Некрасовском путепроводе.