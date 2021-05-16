У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения

Казань, 16 мая. Прямо во время движения у одного из трамваев в Казани отказали тормоза.

Свидетели происшествия рассказали, что инцидент произошел на проспекте Победы в четвертом часу дня. Из салона начали выпрыгивать люди.

«По-моему, никто не пострадал. Трамвай сам остановился в районе остановки Глушко», – рассказал один из очевидцев.

Недавно в Сети появились кадры аварии с участием трех автомобилей в Ярославле. Все машины получили серьезные повреждения. Помощь медиков потребовалась только двоим участникам ДТП.