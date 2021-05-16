Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России

Дамаск, 16 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь жителям поселка Ассан в провинции Алеппо. Об этом сообщил представитель ЦПВС Сергей Иванов.

Российские военные проводят гуманитарную акцию, в ходе которой будет роздано 375 продуктовых наборов. Они включают в себя молочные консервы, рисовую крупу, муку и сахар. Иванов отметил, что именно в этих продуктах нуждается население САР сейчас.

Такие акции проводятся в населенных пунктах провинции Алеппо регулярно. Глава администрации поселка Ассан Махмуд Хамди Аль-Хусейн подтвердил, что жители нуждаются в помощи от российских военных.

Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших во время войны территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. Российские военные помогают помощь в этой работе, а также проводят гуманитарные акции и помогают перевозить беженцев.

Российские военные в конце апреля провели гуманитарную акцию на трассе М-4 в Сирии. Мероприятие проходило в данной местности впервые.