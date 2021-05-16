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16 мая 02:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
01:42
Происшествия
Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе
01:37
Политика
NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США
01:22
Общество
Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева
01:19
Общество
Соцсети обсудили идею грузинских властей перенести прах Грибоедова в Россию
01:06
Общество
Нарколог заявил о вреде для организма даже малых доз спиртного
00:59
Армия
Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
00:58
Общество
Украинский диетолог назвала полезные десерты
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
Все новости

Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России

Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 16 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь жителям поселка Ассан в провинции Алеппо. Об этом сообщил представитель ЦПВС Сергей Иванов.

Российские военные проводят гуманитарную акцию, в ходе которой будет роздано 375 продуктовых наборов. Они включают в себя молочные консервы, рисовую крупу, муку и сахар. Иванов отметил, что именно в этих продуктах нуждается население САР сейчас.

Такие акции проводятся в населенных пунктах провинции Алеппо регулярно. Глава администрации поселка Ассан Махмуд Хамди Аль-Хусейн подтвердил, что жители нуждаются в помощи от российских военных.

Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших во время войны территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. Российские военные помогают помощь в этой работе, а также проводят гуманитарные акции и помогают перевозить беженцев.

Российские военные в конце апреля провели гуманитарную акцию на трассе М-4 в Сирии. Мероприятие проходило в данной местности впервые.

Сирия Алеппо гумпомощь цпвс
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Все новости / Армия / Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
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