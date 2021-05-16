Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon

Вашингтон, 16 мая. Специалисты специализирующегося на кибербезопасности сайта SafetyDetectives обнаружили сервер с перепиской поставщиков Amazon с клиентами, которые предоставляют ложные отзывы.

Сервер содержит более 13 миллионов записей (семь гигабайтов данных), которые потенциально могут указывать на неэтичные действия свыше 200 тысяч человек, сообщает со ссылкой на отчет SafetyDetectives издание FOX Business. По данным специалистов, речь идет об «организованном мошенничестве с поддельными отзывами».

Представитель Amazon сообщил порталу, что компания использует инструменты машинного обучения и труд специалистов для анализа более 10 миллионов отзывов еженедельно.

«У нас есть четкие предписания как для проверяющих, так и для партнеров по продажам, которые запрещают злоупотребление функциями нашего сообщества, и мы приостанавливаем, запрещаем и принимаем судебные меры против тех, кто нарушает эту политику», — заявил представитель Amazon.

Ранее сообщалось, что размер чистой прибыли Amazon за 2020 год превысил суммарные доходы компании за три года до пандемии. По результатам финансового года, который закончился 31 марта, площадка отчиталась о получении чистой прибыли в размере 26,9 млрд долларов.