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16 мая 02:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
01:42
Происшествия
Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе
01:37
Политика
NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США
01:22
Общество
Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева
01:19
Общество
Соцсети обсудили идею грузинских властей перенести прах Грибоедова в Россию
01:06
Общество
Нарколог заявил о вреде для организма даже малых доз спиртного
00:59
Армия
Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
00:58
Общество
Украинский диетолог назвала полезные десерты
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
Все новости

Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon

Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
pxfuel.com

Вашингтон, 16 мая. Специалисты специализирующегося на кибербезопасности сайта SafetyDetectives обнаружили сервер с перепиской поставщиков Amazon с клиентами, которые предоставляют ложные отзывы.

Сервер содержит более 13 миллионов записей (семь гигабайтов данных), которые потенциально могут указывать на неэтичные действия свыше 200 тысяч человек, сообщает со ссылкой на отчет SafetyDetectives издание FOX Business. По данным специалистов, речь идет об «организованном мошенничестве с поддельными отзывами».

Представитель Amazon сообщил порталу, что компания использует инструменты машинного обучения и труд специалистов для анализа более 10 миллионов отзывов еженедельно.

«У нас есть четкие предписания как для проверяющих, так и для партнеров по продажам, которые запрещают злоупотребление функциями нашего сообщества, и мы приостанавливаем, запрещаем и принимаем судебные меры против тех, кто нарушает эту политику», — заявил представитель Amazon.

Ранее сообщалось, что размер чистой прибыли Amazon за 2020 год превысил суммарные доходы компании за три года до пандемии. По результатам финансового года, который закончился 31 марта, площадка отчиталась о получении чистой прибыли в размере 26,9 млрд долларов.

мошенничество amazon кибербезопасность
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