Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды

Нижний Новгород, 16 мая. Десятки тысяч россиян остались без электричества в Нижегородской области после аварий, произошедших из-за грозы, дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.

Из-за сильного ветра, скорость которого достигала до 20 метров в секунду, в регионе повалены деревья, на некоторых домах сорвало кровлю, повреждены автомобили и электросеть. Без света остались десятки тысяч россиян.

Аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад из 114 специалистов и 54 единиц техники. По состоянию на вечер субботы происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго»). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (50 600 человек).

Накануне сообщалось, что бушующая в Москве непогода привела к печальным последствиям. Пострадали уже шесть человек, включая ребенка.