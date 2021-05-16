Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram

, 16 мая. Мессенджер Telegram заблокировал официальный канал военного крыла движения ХАМАС. Это произошло в ночь на воскресенье.

Канал насчитывал больше 176 тысяч пользователей. Если пользователь решит зайти в этот канал, то перед собой он увидит только сообщение надпись "Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом".

Совсем недавно военное крыло движения ХАМАС часто использовало мессенджер Telegram, чтобы транслировать информацию о своих планах и уже операциях, которые уже выполнены.