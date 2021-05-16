Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе

Газа, 16 мая. Жилое высотное здание «Аль-Андалус» в секторе Газа полностью разрушено в результате ракетного удара Израиля, сообщает Sky News Arabia.

Разрушенное здание находилось напротив разрушенной ранее 14-этажной «Башни Ханади» («Бурж-Ханади»). За несколько часов до «Аль-Андалусы» ракета была выпущена по башне «Аль-Муштаха». У здания разрушено два верхних этажа.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны израильской армии и палестинских группировок в секторе Газа продолжаются с 10 мая. Ситуация накалилась после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые вспыхнули из-за решения израильского суда об изъятии у арабских семей домов в квартале Шейх-Джаррах. Согласно последним данным, с палестинской стороны погибли более 140 человек, с израильской — не менее десяти.

Ранее военное крыло движения ХАМАС заявило о прекращении обстрелов Израиля на два часа. Оно коснулось исключительно Тель-Авива.