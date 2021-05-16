Вашингтон, 16 мая. Публицист издания The National Interest заявил, что новое руководство США обладает стратегической «близорукостью», которая поспособствует сближению Китая и США.

Такое сближение поможет противостоять США как общему противнику. Напряжение в отношениях между странами не вызывает удивления после ранее сделанных заявлений Байдена и его соратников из Демократической партии об активном вмешательстве России в политическую жизнь Соединенных Штатов, указано в материале.

Удивление вызывает другое: отказ Байдена от улучшения отношений с Китаем. Байден продолжил политику Трампа по поддержке Тайваня как альтернативы материковому Китаю, а также поддержал позицию Японии по спорным островам Сенкаку в Восточно-Китайском море. Все это привело к тому, что недальновидность Байдена вызвала активное расширение сотрудничества России и Китая не только по дипломатическому, но и по военному и экономическому направлению.

Удивился политике американского лидера не только журналист издания. Недавно зрители Fox News также отметили, что президент действует, не думая о последствиях. Они заметили, что главное отличие Байдена от Путина — демократ нерешителен и мягок, в то время как Путин активен и коварен.

Недавно пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая вошла в список высылаемых из страны американских дипломатов, попрощалась с Россией в Twitter. Она отметила, что для нее было честью работать в Москве, и она ждет новых встреч с Россией, сообщает RT.