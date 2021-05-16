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16 мая 02:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
01:42
Происшествия
Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе
01:37
Политика
NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США
01:22
Общество
Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева
01:19
Общество
Соцсети обсудили идею грузинских властей перенести прах Грибоедова в Россию
01:06
Общество
Нарколог заявил о вреде для организма даже малых доз спиртного
00:59
Армия
Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
00:58
Общество
Украинский диетолог назвала полезные десерты
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
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NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США

Политика
NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США
pixabay.com

Вашингтон, 16 мая. Публицист издания The National Interest заявил, что новое руководство США обладает стратегической «близорукостью», которая поспособствует сближению Китая и США.

Такое сближение поможет противостоять США как общему противнику. Напряжение в отношениях между странами не вызывает удивления после ранее сделанных заявлений Байдена и его соратников из Демократической партии об активном вмешательстве России в политическую жизнь Соединенных Штатов, указано в материале.

Удивление вызывает другое: отказ Байдена от улучшения отношений с Китаем. Байден продолжил политику Трампа по поддержке Тайваня как альтернативы материковому Китаю, а также поддержал позицию Японии по спорным островам Сенкаку в Восточно-Китайском море. Все это привело к тому, что недальновидность Байдена вызвала активное расширение сотрудничества России и Китая не только по дипломатическому, но и по военному и экономическому направлению.

Удивился политике американского лидера не только журналист издания. Недавно зрители Fox News также отметили, что президент действует, не думая о последствиях. Они заметили, что главное отличие Байдена от Путина — демократ нерешителен и мягок, в то время как Путин активен и коварен.

Недавно пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая вошла в список высылаемых из страны американских дипломатов, попрощалась с Россией в Twitter. Она отметила, что для нее было честью работать в Москве, и она ждет новых встреч с Россией, сообщает RT.

россия сша китай
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