Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева

Москва, 16 мая. Российский сенатор Олег Королев едва не устроил ДТП в центре Липецка. Россияне остались крайне недовольны действиями политика и осудили его через соцсети.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что просит Совет Федерации России рассмотреть дорожный инцидент, связанный с Королевым. Обсудить ситуацию решили и пользователи «ВКонтакте». Об этом сообщает Regnum.

«Да не прокатит уже. Если бы его не сняли, то ушёл бы от ответственности по-тихому, а так уже никак. Да и от медицинского освидетельствования он отказался. Это практически автоматом уже лишение прав», — отметила Анастасия К.

Один из россиян считает, что политик имеет привилегии, благодаря которым сможет избежать наказания. Теперь разбирательство будет идти долго, а в результате Королева оправдают.

«Его членство в известной всем партии уже приостановлено. Это значит, что его ждёт суд и обязательства на общем основании», — предполагает Антон Е.

Александр О. считает, что из-за подобных случаев депутатскую неприкосновенность нужно отменять. Некоторые политики пользуются ей в корыстных целях.

Ранее стало известно, что следственное управление УМВД РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту аварии в Сафоновском районе. Напомним, грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате в ДТП пострадало 13 человек.