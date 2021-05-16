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16 мая 02:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
01:42
Происшествия
Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе
01:37
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01:19
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Соцсети обсудили идею грузинских властей перенести прах Грибоедова в Россию
01:06
Общество
Нарколог заявил о вреде для организма даже малых доз спиртного
00:59
Армия
Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
00:58
Общество
Украинский диетолог назвала полезные десерты
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
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Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева

Общество
Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева
Prt Scr youtube.com  /  ВМЕСТЕ-РФ

Москва, 16 мая. Российский сенатор Олег Королев едва не устроил ДТП в центре Липецка. Россияне остались крайне недовольны действиями политика и осудили его через соцсети.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что просит Совет Федерации России рассмотреть дорожный инцидент, связанный с Королевым. Обсудить ситуацию решили и пользователи «ВКонтакте». Об этом сообщает Regnum.

«Да не прокатит уже. Если бы его не сняли, то ушёл бы от ответственности по-тихому, а так уже никак. Да и от медицинского освидетельствования он отказался. Это практически автоматом уже лишение прав», — отметила Анастасия К.

Один из россиян считает, что политик имеет привилегии, благодаря которым сможет избежать наказания. Теперь разбирательство будет идти долго, а в результате Королева оправдают.

«Его членство в известной всем партии уже приостановлено. Это значит, что его ждёт суд и обязательства на общем основании», — предполагает Антон Е.

Александр О. считает, что из-за подобных случаев депутатскую неприкосновенность нужно отменять. Некоторые политики пользуются ей в корыстных целях.

Ранее стало известно, что следственное управление УМВД РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту аварии в Сафоновском районе. Напомним, грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате в ДТП пострадало 13 человек.

дтп соцсети олег королев
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