Соцсети обсудили идею грузинских властей перенести прах Грибоедова в Россию

Тбилиси, 16 мая. Экс-председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе предложил России забрать прах российского драматурга Александра Грибоедова. Соцсети отреагировали неоднозначно.

Пользователи разошлись во мнениях относительно этой идеи. Одни считают, что это логичная мысль. Другие критикуют грузинского политика за его высказывания. Об этом сообщает Regnum.

«Кто был Грибоедов, наверное, из тысячи один грузин если знает… А то, что в Грузии похоронен, еще меньше…» — написал один из пользователей.

Другие пользователи считают эту идею — полным идиотизмом. Гоциридзе, по их мнению, «вообще свихнулся».

«Если бы мы жили в нормальной стране, ты вообще звука бы не издавал. Сидел бы в тюрьме навечно за тот ущерб, который ты и тебе подобные нанесли экономике Грузии», — резко заявил один из комментаторов.

Ранее жители Турции посредством соцсетей высказали свое негодование относительно проморолика от минкульта. Видео призвано привлечь иностранных туристов, но возмутило местное население, которое недовольно тем, что живет в ограничениях, когда путешественников они не касаются.