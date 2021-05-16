Нарколог заявил о вреде для организма даже малых доз спиртного

Москва, 16 мая. Нет никаких доказанных данных о пользе малых доз алкоголя для организма, считает нарколог Юрий Сиволап.

Спиртные напитки никак не уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет. Даже умеренное потребление алкоголя может причинять вред здоровью», — заявил специалист.

Такие слова прозвучали как опровержение заявления, недавно сделанного группой ученых из колледжа кардиологии в США. Они сообщили, что умеренное употребление спиртных напитков может приносить пользу организму и сердцу в частности.

Недавно ученые также выяснили, какая категория пациентов подвержена более высокому риску развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Это страдающие ожирением люди, которые не любят ранних пробуждений.