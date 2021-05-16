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16 мая 02:18
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новостей
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
01:42
Происшествия
Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе
01:37
Политика
NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США
01:22
Общество
Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева
01:19
Общество
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Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
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Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США

Армия
Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
wikipedia.org  /  Indian Navy / GODL-India

Вашингтон, 16 мая. Редактор журнала National Interest Крис Осборн проанализировал возможности истребителей российского производства Миг-29 и сравнил их с самолетами ВМС США F/A-18 Super Hornets.

Специалист отметил, что США, Австралия, Япония и Индия проведут в Индо-Тихоокеанском регионе учения, направленные на укрепление взаимодействия и боевой эффективности союзников. В ходе маневров F/A-18 Super Hornet ВМС США будут противостоять состоящие на вооружении в ВВС Индии истребители российского производства МиГ-29. Целью учений станет подготовка к войне с Китаем, считает Осборн.

Эксперт напомнил, что МиГ-29К разработан в конце 70-х годов прошлого века, как и F/A-18. Но с точки зрения боевых характеристик разница или сходство, вероятно, полностью зависят от модернизации самолетов, подчеркнул специалист.

Американские истребители получили новые топливные баки, что увеличило их дальность полета. Кроме того, F/A-18 оснастили новым вооружением, авионикой и системами наведения с инфракрасными датчиками. Модернизация самолета продолжается, что значительно расширяет возможности пилотов по обнаружению и устранению передовых воздушных угроз, уточнил Осборн. В то же время специалист не смог дать ответ, окажется ли американский F/A-18 лучше МИГ-29К.

Кроме того эксперт оценил перспективы модернизированных самолетов четвертого поколения в противостоянии с Китаем. По его мнению, МИГ-29К и F-18 вряд ли смогут конкурировать с малозаметными китайскими истребителями пятого поколения J-20 или J-31. Но если масштабные боевые действия затянутся, со временем размер воздушного флота и передовые системы нападения четвертого поколения могут оказаться весьма ценными. Но лишь при условии, что советские МИГ-29К и американские F-18 смогут взаимодействовать и обмениваться друг с другом информацией.

Ранее американские СМИ признали советский истребитель МиГ-29, поступивший на вооружение в 1982 году, одним из лучших самолетов. Боевая машина была создана для противодействия американским F-16 и F-15.

миг-29 вмс сша f/a-18
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