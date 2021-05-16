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16 мая 02:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
01:42
Происшествия
Очередная жилая высотка разрушена ракетным ударом Израиля в Газе
01:37
Политика
NI: Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США
01:22
Общество
Да не прокатит уже: в Сети обсудили ситуацию с ДТП Королева
01:19
Общество
Соцсети обсудили идею грузинских властей перенести прах Грибоедова в Россию
01:06
Общество
Нарколог заявил о вреде для организма даже малых доз спиртного
00:59
Армия
Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
00:58
Общество
Украинский диетолог назвала полезные десерты
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
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ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
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Украинский диетолог назвала полезные десерты

Общество
Украинский диетолог назвала полезные десерты
pixabay.com

Киев, 16 мая. Есть пара вкусных десертов, которые не представляют опасности для фигуры. Об этом сообщила украинский диетолог и мастер спорта Екатерина Романова.

Одним из самых больших искушений при соблюдении правильного питания является тяга к сладкому. Чаще всего под этим подразумевают продукты, которые состоят из шоколада, кремов, мучного. Они содержат сахар, жир и пустые калории. Однако есть действительно полезные и не менее вкусные десерты.

Первый рецепт — курага и финики (по три шт.), кешью и миндаль (по пять шт.), кокосовая стружка, сок лимона, мед (по одной столовой ложке) и 30 гр какао. Все ингредиенты перемешиваются в блендере, затем скатываются в шарики и обваливаются в стружке кокоса. Подают холодными.

Второй рецепт от Екатерины очень прост. Для приготовления десерта нужно всего два банана. Их нужно почистить, нарезать и оставить на ночь в морозильной камере. С утра их остается только взбить и добавить столовую ложку какао. Для усиления вкуса можно использовать кокосовую стружку.

Ранее ученые из Австралии выяснили, что фрукты и овощи помогают бороться со стрессовыми состояниями.

здоровье питание зож диетолог десерты
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