Украинский диетолог назвала полезные десерты

Киев, 16 мая. Есть пара вкусных десертов, которые не представляют опасности для фигуры. Об этом сообщила украинский диетолог и мастер спорта Екатерина Романова.

Одним из самых больших искушений при соблюдении правильного питания является тяга к сладкому. Чаще всего под этим подразумевают продукты, которые состоят из шоколада, кремов, мучного. Они содержат сахар, жир и пустые калории. Однако есть действительно полезные и не менее вкусные десерты.

Первый рецепт — курага и финики (по три шт.), кешью и миндаль (по пять шт.), кокосовая стружка, сок лимона, мед (по одной столовой ложке) и 30 гр какао. Все ингредиенты перемешиваются в блендере, затем скатываются в шарики и обваливаются в стружке кокоса. Подают холодными.

Второй рецепт от Екатерины очень прост. Для приготовления десерта нужно всего два банана. Их нужно почистить, нарезать и оставить на ночь в морозильной камере. С утра их остается только взбить и добавить столовую ложку какао. Для усиления вкуса можно использовать кокосовую стружку.

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