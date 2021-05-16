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16 мая 00:47
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новостей
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
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Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
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Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
23:46
Происшествия
Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года
23:42
Политика
Совет Госдумы денонсирует Договор по открытому небу 19 мая
23:33
Общество
Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
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Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам

Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 16 мая. База ВВС США Ванденберг в Калифорнии переименована в Базу космических сил Ванденберг. Соответствующая церемония прошла в минувшую пятницу, 14 мая.

Космические силы были созданы в 2019 году при администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Набранный изначально в Космическое командование ВВС Соединенных Штатов персонал был переведен в Космические силы.

«Переименование объектов ВВС в объекты Космических сил имеет решающее значение для создания особой культуры и самобытности Космических сил», — цитирует заявление командования базы New York Post.

База Ванденберг была основана в 1941 году как лагерь Кук, в котором велась подготовка экипажей танков, пехоты и расчетов артиллерии. В годы холодной войны на ней проводились ракетные испытания. База была переименована в честь второго начальника штаба ВВС США, генерала Хойта С. Ванденберга.

В январе аналитики Forbes сообщили, что Космические силы США останутся в строю при Джо Байдене. Необходимость в них сохраняется на фоне растущей военной мощи Российской Федерации.

ввс сша космические силы сша ванденберга
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