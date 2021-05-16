Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам

Вашингтон, 16 мая. База ВВС США Ванденберг в Калифорнии переименована в Базу космических сил Ванденберг. Соответствующая церемония прошла в минувшую пятницу, 14 мая.

Космические силы были созданы в 2019 году при администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Набранный изначально в Космическое командование ВВС Соединенных Штатов персонал был переведен в Космические силы.

«Переименование объектов ВВС в объекты Космических сил имеет решающее значение для создания особой культуры и самобытности Космических сил», — цитирует заявление командования базы New York Post.

База Ванденберг была основана в 1941 году как лагерь Кук, в котором велась подготовка экипажей танков, пехоты и расчетов артиллерии. В годы холодной войны на ней проводились ракетные испытания. База была переименована в честь второго начальника штаба ВВС США, генерала Хойта С. Ванденберга.

В январе аналитики Forbes сообщили, что Космические силы США останутся в строю при Джо Байдене. Необходимость в них сохраняется на фоне растущей военной мощи Российской Федерации.