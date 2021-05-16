Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа

Дублин, 16 мая. Певица Ниив Кавана из Ирландии в 1993 выиграла конкурс «Евровидение», однако после инсульта у мужа ей пришлось работать в супермаркете.

Музыканта Пола Мегахи болезнь настигла в 2018 году прямо во время выступления с другими ирландскими победителями Евровидения. Певица узнала о произошедшем от одного из сыновей.

«Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт», — сказала она в эфире RTE.

Выявить болезнь помогли сопровождавшие отца дети. Кавана сама не могла быть рядом, так как выступала в другом месте. Артистка рассказала, что ее супруг до сих пор не восстановился. Его речь остается нарушенной.

Во время пандемии певица, как и другие артисты, лишилась дохода. Чтобы прокормить семью, ей пришлось отправиться работать в супермаркет. Туда же пошел и 17-летний сын. Новую работу Кавана не афишировала, однако люди стали ее узнавать.

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