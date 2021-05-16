Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян

Москва, 16 мая. Российская певица Наталья Ионова, которая известна под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в своем Instagram фотографии с отдыха. Снимки удивили подписчиков артистки.

Певица на фотографии предстала перед фанатами в черном комплекте бикини с сетчатыми вставками. На снимках Ионова сидит на траве в недалеко от водоема.

«Кому цветочек?», — написала певица под фотографией.

Пост не оставил подписчиков равнодушными. Они оставили большое количество хвалебных комментариев. Фанаты отмечают, что видны плоды зимних тренировок певицы в зале.

«Вот она — зима в изнурительных тренировках! Умничка. Красавица наша, обожаем», — написал один из подписчиков.

Другой поклонник отметил хорошую фигуру певицы. Были и не особо многословные фанаты. Например, один из подписчиков охарактеризовал снимок одним словом — «Шикарная».

Некоторое время назад RT сообщал, что 14 апреля состоялось вручение Международной премии РБ. На мероприятие прошло выступление Глюкозы, а специальным гостем стал легендарный футболист Луиш Фигу, который в свое время завоевал «Золотой мяч».