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16 мая 00:47
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новостей
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
23:46
Происшествия
Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года
23:42
Политика
Совет Госдумы денонсирует Договор по открытому небу 19 мая
23:33
Общество
Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
Все новости

Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян

Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 16 мая. Российская певица Наталья Ионова, которая известна под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в своем Instagram фотографии с отдыха. Снимки удивили подписчиков артистки.

Певица на фотографии предстала перед фанатами в черном комплекте бикини с сетчатыми вставками. На снимках Ионова сидит на траве в недалеко от водоема.

«Кому цветочек?», — написала певица под фотографией.

Пост не оставил подписчиков равнодушными. Они оставили большое количество хвалебных комментариев. Фанаты отмечают, что видны плоды зимних тренировок певицы в зале.

«Вот она зима в изнурительных тренировках! Умничка. Красавица наша, обожаем», — написал один из подписчиков.

Другой поклонник отметил хорошую фигуру певицы. Были и не особо многословные фанаты. Например, один из подписчиков охарактеризовал снимок одним словом — «Шикарная».

Некоторое время назад RT сообщал, что 14 апреля состоялось вручение Международной премии РБ. На мероприятие прошло выступление Глюкозы, а специальным гостем стал легендарный футболист Луиш Фигу, который в свое время завоевал «Золотой мяч».

instagram фотография глюкоза
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