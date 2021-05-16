Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве

Тель-Авив, 16 мая. Сирены ПВО Израиля вновь звучат в Тель-Авиве, сигнализируя о ракетных обстрелах.

Корреспондент ТАСС сообщил, что воздушная тревога вновь была объявлена в израильской столице. Накануне военное крыло ХАМАС заявляло о перерыве в обстрелах с 22 до 00 часов субботы. Корреспондент РИА Новости в секторе Газа в свою очередь сообщил, что запуск ракет с территории анклава возобновился ровно в полночь

Отмечается, что в небе слышны многочисленные разрывы. Армейская пресс-служба информирует, что сирены ПВО звучат Большого Тель-Авива — самого города и его пригородов.