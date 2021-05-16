ЕР предложила ужесточить правила получения оружия

Москва, 16 мая. Партия «Единая Россия» в понедельник внесет в Госдуму законопроект об ужесточении требований для владения оружием и его приобретения, сообщил депутат Александр Хинштейн.

По словам главы комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, законопроектом устанавливаются жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием лицам, «не расположенным» к этому по медицинским показаниям.

По словам Хинштейна, авторы инициативы прописали дополнительные основания, ведущие к отказу, «для людей, не прошедших медицинские показатели» и обязательность проведения медицинских комиссий в госучреждениях.

«Мы наделяем Росгвардию правом проверять эти данные, мы устанавливаем, что результаты освидетельствования могут быть только в цифровом виде и никак иначе», — уточнил Хинштейн в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить требования к владельцам гражданского оружия, а также усилить контроль над его оборотом, сообщает RT. Глава государства подчеркнул, что в данной сфере необходим строгий порядок.