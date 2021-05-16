Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 мая. Уральские пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы и садовых домов в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, также потушены два гаражных бокса.

«Открытое горение ликвидировано», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание пилорамы и садовых домов в Екатеринбурге на площади 2,5 тыс. «квадратов». Огнем была охвачена пилорама и более десяти садовых домов. В общей сложности сгорели два гаражных бокса и 16 построек, включая само строение пилорамы.