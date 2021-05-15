Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года

Уэст-Палм-Бич, 15 мая. Студент-репортер, который интервьюировал экс-президента США Барака Обамы в Белом доме, умер на 24-м году жизни во Флориде.

Молодой человек получил национальное признание, когда в 2009 году беседовал с американским лидером в его официальной резиденции. Деймон Уивер умер 1 мая, рассказала его сестра Кэндис Харди газете «Палм-Бич Пост». Отмечается, что смерть наступила от естественных причин. Другие подробности не разглашаются.

Уиверу брал интервью у Обамы в течение десяти минут в Дипломатической комнате 13 августа 2009 года. Он задавал вопрос в области образования. Собеседники обсудили школьные обеды, издевательства, разрешение конфликтов и истории успеха.

Молодой репортер воспользовался этой встречей, чтобы позже взять интервью у Опры Уинфри и таких спортсменов, как Дуэйн Уэйд. Сестра охарактеризовала мальчика как искреннего, хорошего и очень умного человека.

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