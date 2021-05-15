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16 мая 00:47
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новостей
00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
00:30
Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
23:46
Происшествия
Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года
23:42
Политика
Совет Госдумы денонсирует Договор по открытому небу 19 мая
23:33
Общество
Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
Все новости

Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года

Происшествия
Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года
youtube.com  /  The White House

Уэст-Палм-Бич, 15 мая. Студент-репортер, который интервьюировал экс-президента США Барака Обамы в Белом доме, умер на 24-м году жизни во Флориде.

Молодой человек получил национальное признание, когда в 2009 году беседовал с американским лидером в его официальной резиденции. Деймон Уивер умер 1 мая, рассказала его сестра Кэндис Харди газете «Палм-Бич Пост». Отмечается, что смерть наступила от естественных причин. Другие подробности не разглашаются.

Уиверу брал интервью у Обамы в течение десяти минут в Дипломатической комнате 13 августа 2009 года. Он задавал вопрос в области образования. Собеседники обсудили школьные обеды, издевательства, разрешение конфликтов и истории успеха.

Молодой репортер воспользовался этой встречей, чтобы позже взять интервью у Опры Уинфри и таких спортсменов, как Дуэйн Уэйд. Сестра охарактеризовала мальчика как искреннего, хорошего и очень умного человека.

Недавно стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном. Актриса заявила об этом в студии программы «Секрет на миллион». Она уже приобрела участок на кладбище.

сша обама студент репортер умер
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Все новости / Происшествия / Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года
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