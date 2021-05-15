Совет Госдумы денонсирует Договор по открытому небу 19 мая

Москва, 15 мая. Законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) будет рассмотрен в среду, 19 мая, на пленарном заседании нижней палаты. Такое решение принял Совет Госдумы РФ.

«Поставили на 19 мая», — цитирует участника заседания Совета Госдумы ТАСС.

Ранее в нижней палате российского парламента сообщали, что профильный комитет ГД обсудит законопроект 18 мая. В Госдуме считают, что процедуры по выходу из ДОН должны быть завершены до конца мая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западным странам не следует ждать односторонних уступок от российской стороны в ситуации с ДОН, сообщает RT. Она предупредила, что если ситуация вокруг договора не изменится, Россия завершит внутригосударственные процедуры по выходу из договора в ближайшее время.