Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний

Москва, 15 мая. Существует мнение, что фрукты способствуют увеличению сахара в крови и набору веса. Однако последние исследования показали, что они могут помогать в борьбе с рядом заболеваний.

Во фруктах содержатся пищевые волокна, минералы и фрукты. Они могут использоваться в качестве профилактического средства в борьбе с атеросклерозом, который может спровоцировать инсульт и сердечные заболевания. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Пищевые волокна, содержащиеся во фруктах, обладают функцией подавления всасывания липидов. Они также улучшают кишечную среду и повышают иммунитет», — отметил директор отдела медицинского осмотра Национального центра сердечно-сосудистых исследований Есихиро Кокубо.

Одной из главных угроз для организма человека является гипертония. Во многом это связано с чрезмерным употреблением натрия (соли). Во многих фруктах (бананы, киви) есть калий, который выводит натрий и помогает нормализовать давление.

Кроме того, согласно национальной инициативе «Здоровье Японии 21», человеку для профилактики нужно ежедневно употреблять минимум 200 гр фруктов. Это примерно пара бананов, апельсинов или одно яблоко.

«Если вы пьете большое количество сока, уровень сахара в крови имеет тенденцию к повышению. Имеющийся в продаже сок теряет много питательных веществ в процессе изготовления из концентрата. Лучше есть как можно больше фруктов в сыром виде», — отмечает Кокубо.

Ранее врачи назвали фрукты и ягоды, которые помогают снизить риск гипертонии.