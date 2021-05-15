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00:42
Армия
Базу ВВС США Ванденберг переименовали после передачи Космическим силам
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Общество
Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»
00:29
Общество
Победительница Евровидения пошла работать в магазин из-за инсульта мужа
00:27
Общество
Фигура 34-летней Глюкозы в бикини восхитила россиян
00:18
Армия
Сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве
00:05
Политика
ЕР предложила ужесточить правила получения оружия
00:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы в Екатеринбурге
23:46
Происшествия
Бравший у Обамы интервью студент-репортер скончался в 23 года
23:42
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Совет Госдумы денонсирует Договор по открытому небу 19 мая
23:33
Общество
Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
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Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний

Общество
Японский профессор назвал фрукты для профилактики заболеваний
pixabay.com

Москва, 15 мая. Существует мнение, что фрукты способствуют увеличению сахара в крови и набору веса. Однако последние исследования показали, что они могут помогать в борьбе с рядом заболеваний.

Во фруктах содержатся пищевые волокна, минералы и фрукты. Они могут использоваться в качестве профилактического средства в борьбе с атеросклерозом, который может спровоцировать инсульт и сердечные заболевания. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Пищевые волокна, содержащиеся во фруктах, обладают функцией подавления всасывания липидов. Они также улучшают кишечную среду и повышают иммунитет», — отметил директор отдела медицинского осмотра Национального центра сердечно-сосудистых исследований Есихиро Кокубо.

Одной из главных угроз для организма человека является гипертония. Во многом это связано с чрезмерным употреблением натрия (соли). Во многих фруктах (бананы, киви) есть калий, который выводит натрий и помогает нормализовать давление.

Кроме того, согласно национальной инициативе «Здоровье Японии 21», человеку для профилактики нужно ежедневно употреблять минимум 200 гр фруктов. Это примерно пара бананов, апельсинов или одно яблоко.

«Если вы пьете большое количество сока, уровень сахара в крови имеет тенденцию к повышению. Имеющийся в продаже сок теряет много питательных веществ в процессе изготовления из концентрата. Лучше есть как можно больше фруктов в сыром виде», — отмечает Кокубо.

Ранее врачи назвали фрукты и ягоды, которые помогают снизить риск гипертонии.

здоровье фрукты зож
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