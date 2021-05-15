Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии

София, 15 мая. Президент Болгарии Румен Радев высказался против идеи сноса памятника Советской армии в столице страны Софии.

Радев сообщил эту информацию, когда журналисты спросили его об идее переноса памятника. Сотрудник СМИ задал этот вопрос из-за маленькой группы политиков Болгарии, которые во время празднования Победы в Великой Отечественной войне в очередной раз предложили избавиться от монумента, а его останки разместить в музее социалистического искусства.

«Каждый памятник является свидетелем своего времени. Я против разрушения памятников», - сказал президент Болгарии.

Совет Болгарской социалистической партии Софии тоже сообщил, что выступает против инициативы о демонтаже и переносе памятника Советской армии в столице страны. Монумент уже несколько раз являлся причиной споров. В 1993 году городской совет Софии принял решение о его сносе, но протесты не позволили этому произойти. Ни один из мэров города позже так и не выполнил поручение. Отмечается, что вандалы часто портят памятник.

Ранее RT сообщал, что Румен Радев распустил парламент. Болгарский президент подписал указ о проведении выборов.