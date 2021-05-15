Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье

Подмосковье, 15 мая. Горящий двухэтажный деревянный склад в подмосковном поселке Горки Ленинские обрушился.

Конструкция склада от огня обрушилась. Площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. Отмечается, что на складе горят деревянные поддоны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации издания, существует угроза перемещения огня на расположенный рядом ангар и фуры. Пожарные продолжают работать над тушением огня.

В Тюменской области на тушение крупного лесного пожара были выделены вертолеты МИ-8 и МИ-26. Позже стало известно, что при помощи техники на горящий лес было сброшено около 300 тонн воды.