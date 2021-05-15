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15 мая 23:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
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Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье

  /   Обновлено: 15 мая 2021 23:03
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Подмосковье, 15 мая. Горящий двухэтажный деревянный склад в подмосковном поселке Горки Ленинские обрушился.

Конструкция склада от огня обрушилась. Площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. Отмечается, что на складе горят деревянные поддоны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации издания, существует угроза перемещения огня на расположенный рядом ангар и фуры. Пожарные продолжают работать над тушением огня.

В Тюменской области на тушение крупного лесного пожара были выделены вертолеты МИ-8 и МИ-26. Позже стало известно, что при помощи техники на горящий лес было сброшено около 300 тонн воды.

подмосковье склад область
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