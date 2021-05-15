Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года

Москва, 15 мая. Россияне за первый квартал 2021 года доверили банкам более 90 млрд рублей.

К концу текущего года объем банковских вкладов жителей России вырастет на восемь процентов. Кредиторы заявляют, что спрос россиян вырастет и на сберегательные продукты. Основное увеличение вкладов начнется во второй половине 2021 года. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.

Увеличению вкладов населения могло послужить повышение ключевой ставки и замедление инфляции. Более того, в последнее время наблюдается рост процентов у долгосрочных депозитов, что все больше и больше привлекает внимание россиян.

Жителям страны станет проще проверять страховых агентов и брокеров. ЦБ РФ определит единые требования к порядку сообщения страховщиками сведений о посредниках. Также планируется обязать страховые компании размещать информацию о себе на сайте отдельным файлом, передает «Парламентская газета».

Ранее Россельхозбанк назвал популярные у молодежи банковские продукты. Ипотека стала самым популярным банковским продуктом у российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в I квартале 2021 года. Эксперты банка объясняют рост спроса на ипотеку льготными программами, побудившими молодых людей задуматься о покупке своего жилья. Среди клиентов Россельхозбанка доля заемщиков от 18 до 35 лет взявших ипотечный кредит составила на конец первого квартала 42%.