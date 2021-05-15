Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода

Нью-Йорк, 15 мая. Бывшая супруга Билла Гейтса Мелинда получила акции ряда компаний на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нормативную документацию.

Фонд Cascade Investment, инвестиционная компания, созданная Биллом Гейтсом, передал акции еще одной компании Мелинде Гейтс, в результате чего общая сумма, которую она получила с тех пор, как пара объявила о разводе, составила более 3 миллиардов долларов.

Билл и Мелинда Гейтс прожили в браке 27 лет и казались многим идеальной парой. Однако в мае 2021 года они объявили о разводе. Как выяснил WSJ, Мелинда думала об этом как минимум с 2019 года — ей не нравилось, что ее муж общается с Джеффри Эпштейном, известным финансистом, обвиненным в сексуальных преступлениях. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.

Напомним, что в семье Гейтсов трое детей. По оценке Forbes на 4 мая, капитал Гейтса составляет $130,5 млрд. Основатель Microsoft также пообещал, что благотворительный фонд, основанный ими, продолжит работу и после развода.

Дочь создателя корпорации Microsoft Дженнифер Гейтс через свою страницу в соцсетях ранее рассказала, что лично не будет комментировать расставание своих родителей.