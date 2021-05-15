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15 мая 23:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
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Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
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Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии

Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
pixabay.com

Лондон, 15 мая. Футболисты «Лестера» впервые завоевали Кубок Англии. В финале турнира футболисты обыграли лондонский «Челси» со счетом 1:0.

Ига проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На матч пришло 21 тыс. зрителей. Единственный гол во время встречи забил бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс на 63-й минуте. В концовке матча судья с помощью системы VAR отменил забитый мяч защитника «Челси» Маркоса Алонсо из-за офсайда.

«Лестер» вышел в финал турнира впервые с 1969 года, до этого клуб трижды выходил финал, но оставался в шаге от победы. «Челси» проигрывает второй финал подряд в Кубке Англии. Последний раз игроки лондонского клуба завоевывали трофей в 2018 году.

«Манчестер Сити» дома проиграл лондонському «Челси» в матче Английской Премьер-лиги (АПЛ). «Горожане» упустили победу в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 2:1.

футбол лестер кубок англии
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Все новости / Спорт / Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
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