Лондон, 15 мая. Футболисты «Лестера» впервые завоевали Кубок Англии. В финале турнира футболисты обыграли лондонский «Челси» со счетом 1:0.

Ига проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На матч пришло 21 тыс. зрителей. Единственный гол во время встречи забил бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс на 63-й минуте. В концовке матча судья с помощью системы VAR отменил забитый мяч защитника «Челси» Маркоса Алонсо из-за офсайда.

«Лестер» вышел в финал турнира впервые с 1969 года, до этого клуб трижды выходил финал, но оставался в шаге от победы. «Челси» проигрывает второй финал подряд в Кубке Англии. Последний раз игроки лондонского клуба завоевывали трофей в 2018 году.

«Манчестер Сити» дома проиграл лондонському «Челси» в матче Английской Премьер-лиги (АПЛ). «Горожане» упустили победу в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 2:1.