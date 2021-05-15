Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах

Сектор Газа, 15 мая. Военное крыло движения ХАМАС заявило о прекращении обстрелов Израиля на два часа.

Действовать временное прекращение обстрелов будет действовать с 22 до 00 часов субботы. Уточняется, что оно коснется исключительно Тель-Авива.

10 мая обострился конфликт между Израилем и Палестиной. Обе стороны активно осуществляют взаимные ракетные обстрелы, в результате чего уже есть жертвы. По состоянию на 14 мая, погибли 126 палестинцев и девять израильтян.

Накануне стало известно, что ВВС Израиля разрушили дом заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Халиля аль-Хайи. Об этом информирует пресс-служба израильской армии.