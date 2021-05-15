Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран

Брюссель, 15 мая. Евросоюз призывает Россию к пересмотру решения о введении списке недружественных стран.

Брюссель заявляет, что это должно помочь избежать дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом говорится в официальном сообщении Евросоюза.

Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран. В него вошли только США и Чехия, сообщается на официальном портале правовой информации. Указ предполагает ограничение по найму в диппредставительства.

Накануне член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью ФАН назвал логичными действия правительства. По его словам, против данных стран могут быть введены и другие ограничения.