Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью

Тюмень, 15 мая. Вертолет МЧС использовал 300 тонн воды из озера Андреевское в Тюменской области для тушения крупного лесного пожара. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Площадь пожара составила 100 га, отметили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что пожар не угрожает близлежащим поселениям. Вертолет за один раз поднимает 15 тонн воды, до наступления темноты спасатели сбросили на огонь 300 тонн воды.

Для тушения пожара под Тюменью задействованы вертолеты МИ-8 и МИ-26. Спецтехника инженерных войск привлечена для создания минерализованных полос. Об этом информировал ФАН. Сильный ветер и жара осложняют процесс тушения пожара.