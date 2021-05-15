Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена

Вашингтон, 15 мая. Зрители телеканала Fox News рассказали о главном отличии между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Простые американцы согласились с озвученным в эфире телеканала мнением историка Виктора Хэнсена, который призвал Байдена «не провоцировать» Путина. Таким образом тот прокомментировал сообщения СМИ о хакерской атаке на оператора трубопроводов в США — корпорацию Colonial Pipeline. Байден заявил, что не считает руководство РФ причастным к инциденту, но допустил, что за атакой могли стоять находящиеся на российской территории хакеры. Он пообещал поднять соответствующий вопрос на встрече с Путиным.

В комментариях к передаче пользователи обсудили различия двух президентов, сообщает РИА Новости. По мнению комментатора под ником Trainman54, разница между Путиным и Байденом заключается в том, что последний беспомощен и нерешителен, тогда как первый «осведомлен и активен».

«Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого», — считает пользователь MarkK.

Другие комментаторы отмечали, что «Байден действует, не задумываясь», вероятно, кем-то ведомый, и использует в своих речах «жесткие выражения о России его предшественников».

Кибератаку на Colonial Pipeline 7 мая произвели хакеры из группы DarkSide, в результате чего в работе системы возникли трудности. Инцидент привел к дефициту топлива во многих американских штатах на юго-востоке США. По заключению специалистов, злоумышленники применили вирус-вымогатель.