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15 мая 23:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
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Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена

312
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 мая. Зрители телеканала Fox News рассказали о главном отличии между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Простые американцы согласились с озвученным в эфире телеканала мнением историка Виктора Хэнсена, который призвал Байдена «не провоцировать» Путина. Таким образом тот прокомментировал сообщения СМИ о хакерской атаке на оператора трубопроводов в США — корпорацию Colonial Pipeline. Байден заявил, что не считает руководство РФ причастным к инциденту, но допустил, что за атакой могли стоять находящиеся на российской территории хакеры. Он пообещал поднять соответствующий вопрос на встрече с Путиным.

В комментариях к передаче пользователи обсудили различия двух президентов, сообщает РИА Новости. По мнению комментатора под ником Trainman54, разница между Путиным и Байденом заключается в том, что последний беспомощен и нерешителен, тогда как первый «осведомлен и активен».

«Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого», — считает пользователь MarkK.

Другие комментаторы отмечали, что «Байден действует, не задумываясь», вероятно, кем-то ведомый, и использует в своих речах «жесткие выражения о России его предшественников».

Кибератаку на Colonial Pipeline 7 мая произвели хакеры из группы DarkSide, в результате чего в работе системы возникли трудности. Инцидент привел к дефициту топлива во многих американских штатах на юго-востоке США. По заключению специалистов, злоумышленники применили вирус-вымогатель.

путин сша байден
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