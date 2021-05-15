Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 мая. Уральским пожарным удалось локализовать возгорание пилорамы и садовых домов в Екатеринбурге на площади 2,5 тыс. «квадратов».

Согласно информации пресс-службы МЧС России, огнем была охвачена пилорама и более 10 садовых домов. В общей сложности сгорели два гаражных бокса и 16 построек, также само строение пилорамы.

«Пожар на пилораме в Екатеринбурге локализован на 2,5 тыс. кв. м», - сказали в пресс-службе.

Недавно сообщалось, что площадь пожара на улице Учителей увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Дым видно почти из всех районов Екатеринбурга. Полицейские эвакуируют местных жителей. Спасатели предупредили об угрозе взрыва газовых баллонов в административном здании.

Ранее телеканал RT информировал, что пожарным удалось ликвидировать огонь на свалке в Рязанской области. Возгорание было локализировано на площади 700 «квадратов».