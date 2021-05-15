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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
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Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
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Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 15 мая 2021 21:51
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Екатеринбург, 15 мая. Уральским пожарным удалось локализовать возгорание пилорамы и садовых домов в Екатеринбурге на площади 2,5 тыс. «квадратов».

Согласно информации пресс-службы МЧС России, огнем была охвачена пилорама и более 10 садовых домов. В общей сложности сгорели два гаражных бокса и 16 построек, также само строение пилорамы.

«Пожар на пилораме в Екатеринбурге локализован на 2,5 тыс. кв. м», - сказали в пресс-службе.

Недавно сообщалось, что площадь пожара на улице Учителей увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Дым видно почти из всех районов Екатеринбурга. Полицейские эвакуируют местных жителей. Спасатели предупредили об угрозе взрыва газовых баллонов в административном здании.

Ранее телеканал RT информировал, что пожарным удалось ликвидировать огонь на свалке в Рязанской области. Возгорание было локализировано на площади 700 «квадратов».

пожар мчс екатеринбург пилорама
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