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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
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Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками

Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 мая. День Европы — это праздник единства стран Европейского Союза и Совета Европы. На Украине праздник евроинтеграции прошел при пустых улицах и под надзором полиции.

Европейские страны празднуют день континентального единства 5 или 9 мая в зависимости от предпочтений. Украина с началом курса на Евроинтеграцию тоже ввела этот праздник, однако здесь он отмечается в третью субботу мая. В этом году в Киеве власти расставили праздничные стенды и павильоны, установили сцену для концерта и украсили улицы и парки флагами. Однако, как показал репортаж украинского телеканала «НАШ», Днем Европы гораздо больше наслаждались киевские чиновники, чем простые граждане.

«Здесь, на Михайловской площади, возле здания МИД, в 12.30 прошло торжественное открытие празднования Дня Европы, присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и представители посольств европейских стран. Как вы видите, людей пришло не очень много, и лично у меня сложилось впечатление, что сотрудников Нацгвардии было намного больше. Также пригнали автозаки», — рассказала журналиста Анна Осипенко.

Также корреспондент пообщалась с редкими гостями праздника и расспросила их о шансах Украины попасть в Евросоюз. Киевляне уверены, что даже если Украина попадает в ЕС, это точно не случится при президенте Владимире Зеленском.

«Шансы есть, но не при нынешнем режиме идиотов», — улыбнулся пожилой мужчина в пиджаке.

«Попасть можно, но для этого нужно много работать, на протяжении долгих лет. А мы хотим, чтобы на нас все упало с неба», — смеется еще один посетитель праздника.

«Мы может и движемся в Европу, но очень медленно, и нас там никто не ждет», — уверен еще один киевлянин.

«Будем, но лет через десять», — рассказала улыбчивая женщина.

Ранее в эфир телеканала «НАШ» дозвонилась простая киевлянка Наталья. Женщина хлестко прошлась по Зеленскому и выбранному властями Незалежной политическому курсу.

украина евросоюз зеленский ес евроинтеграция день европы
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