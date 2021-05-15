Киев, 15 мая. День Европы — это праздник единства стран Европейского Союза и Совета Европы. На Украине праздник евроинтеграции прошел при пустых улицах и под надзором полиции.

Европейские страны празднуют день континентального единства 5 или 9 мая в зависимости от предпочтений. Украина с началом курса на Евроинтеграцию тоже ввела этот праздник, однако здесь он отмечается в третью субботу мая. В этом году в Киеве власти расставили праздничные стенды и павильоны, установили сцену для концерта и украсили улицы и парки флагами. Однако, как показал репортаж украинского телеканала «НАШ», Днем Европы гораздо больше наслаждались киевские чиновники, чем простые граждане.

«Здесь, на Михайловской площади, возле здания МИД, в 12.30 прошло торжественное открытие празднования Дня Европы, присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и представители посольств европейских стран. Как вы видите, людей пришло не очень много, и лично у меня сложилось впечатление, что сотрудников Нацгвардии было намного больше. Также пригнали автозаки», — рассказала журналиста Анна Осипенко.

Также корреспондент пообщалась с редкими гостями праздника и расспросила их о шансах Украины попасть в Евросоюз. Киевляне уверены, что даже если Украина попадает в ЕС, это точно не случится при президенте Владимире Зеленском.

«Шансы есть, но не при нынешнем режиме идиотов», — улыбнулся пожилой мужчина в пиджаке. «Попасть можно, но для этого нужно много работать, на протяжении долгих лет. А мы хотим, чтобы на нас все упало с неба», — смеется еще один посетитель праздника. «Мы может и движемся в Европу, но очень медленно, и нас там никто не ждет», — уверен еще один киевлянин. «Будем, но лет через десять», — рассказала улыбчивая женщина.

Ранее в эфир телеканала «НАШ» дозвонилась простая киевлянка Наталья. Женщина хлестко прошлась по Зеленскому и выбранному властями Незалежной политическому курсу.