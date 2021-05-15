Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе

Санкт-Петербург, 15 мая. Участники поисковой экспедиции нашли в Финском заливе четыре судна, которые в начале Великой Отечественной войны использовались в качестве санитарного транспорта.

Суда затонули во время прорыва Таллина 29 августа 1941 году. Они лежат юго-западнее острова Мощный на глубинах от 40 до 50 метров.

«Санитарный транспорт «Калпакс» №524, санитарный транспорт «Алев» №511, транспорт «Ярвамаа» №547, транспорт «Атис Кронвальдс» №563 ушли под воду от многочисленных ударов немецкой авиации», — цитирует руководителя экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константина Богданова ТАСС.

На каждом судне обнаружены судовые колокола, почти все транспорты затянуты рыболовными сетями. В трюмах и на палубах транспортов находятся стрелковое оружие и многочисленные остатки амуниции, уточнил Богданов. По его словам, специалисты сделали гидрографическое исследование и предварительные 3D-модели погибших судов.

Ранее в пресс-службе министерства сообщили, что сотрудники МЧС России с начала 2021 года обезвредили 861 снаряд, сохранившийся в местах боев времен Великой Отечественной войны. Разминирование в основном проходило на юге и в центральной частях страны.