ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн

Москва, 15 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 161 513 458. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на субботу, 15 мая, в ВОЗ поступила информация о 161 513 458 инфицированных (+677 387 за сутки) и 3 352 109 умерших (+12 936). Статистика включает в себя сведения, официально предоставляемые государствами.

Ранее стало известно, что коронавирус может встраивать собственную генетическую информацию в геном инфицированной клетки человека. Этот процесс объясняет, почему у выздоровевших от COVID-19 пациентов выявляют вирусную РНК даже спустя несколько месяцев. К такому выводу пришли американские ученые из Массачусетского технологического института.