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05:05
Общество
Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости
05:03
Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
05:02
Технологии
Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
05:01
Общество
Названы четыре распространенные причины выпадения волос
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Общество
Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
04:36
Политика
Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне
04:36
Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
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Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР

Общество
Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Страна отлично помнит, что сотворили с ней и с ее народным хозяйством в 90-е годы такие люди, как Егор Гайдар, Борис Немцов и Анатолий Чубайс — и попытки скрыть их преступления за антикоммунистической риторикой не приведут к положительному результату. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

В рамках своего интервью изданию «Коммерсант» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти. По его словам, она представляла собой «отвратительную ложь», которой «никто не верил», но при этом все должны были усиленно делать вид, что коммунистическая идеология является правдой. Бывший вице-премьер российского правительства также рассказал, почему у СССР не получилось пойти по пути Китая, вставшего на путь рыночных реформ в конце 80-х — он высказал мнение, что виной тому послужило фактическое «отсутствие государства», которое обнаружилось после краха ГКЧП в августе 1991 года.

«Насколько я помню, господин Чубайс до того, как стал видным деятелем либерального движения, был членом КПСС — и занимал в ней не последнее место, — заметил Соловейчик. — По всей видимости, это и была та самая «маскировка», которой он пользовался, чтобы сделать карьеру в советские времена: защитить диссертацию, получить научную степень и хорошую должность. Такого рода людей, как он, в СССР называли «партбилетчиками», а сейчас — «перевертышами».

Политическая мимикрия Чубайса не удивляет представителя Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга — по его мнению, своими заявлениями о том, как плохо жилось в Советском Союзе, он хочет скрыть все те преступления либералов, которыми те прославились в 90-е годы: гайдаровскую «шоковую терапию», залоговые аукционы, позорную приватизацию, а также массовые невыплаты зарплат в тот период, когда он был министром финансов РФ.

«Все это нанесло стране куда больший ущерб, чем те, о которым пытается рассуждать Чубайс, — заявил эксперт. — В СССР мы не видели того чудовищного имущественного и социального расслоения, как в российском обществе, созданным усилиями этого человека. Кроме того, тогда не было той детской несамостоятельности во внешней политики, которую впоследствии демонстрировал наш МИД в 90-е годы. А также отсутствовал тот дикий разгул коррупции, о котором сам Чубайс, конечно же, знает не понаслышке как фигурант скандала 1997 года, который привел к его увольнению из федерального правительства».

Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Собеседник ФАН подчеркнул, что, не желая нести ответственность за совершенные преступления, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями пытается «перевести стрелки», огульно обвиняя во всех грехах советскую власть.

Соловейчик также прокомментировал слова Чубайса относительно рыночных реформ Китая.

«Все, что он сказал — абсолютное вранье, — заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. – Дело в том, что Китай, вступая в 1978 году на путь либеральных рыночных реформ, в отличие от СССР был страной с преимущественно крестьянским населением, низким уровнем жизни и оплаты труда и — что особенно важно — с огромной резервной армией труда. Именно эти обстоятельства использовались западными транснациональными корпорациями, чтобы активно инвестировать в Китай и поддерживать политику Дэн Сяопина».

В Советском Союзе, по словам эксперта, все было «с точностью до наоборот».

«К тому же, будем честны, на первом этапе реформ с 1978 до 1990 года поддержка рыночных реформ в КНР производилась Западом с целью ослабления СССР, создавая ему сильный противовес в виде континентального Китая, — резюмировал собеседник ФАН. — Поэтому очевидно, что китайский путь развития был исключен для нас изначально».

россия ссср чубайс ельцин соловейчик 90-е годы
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