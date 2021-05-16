Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР

Страна отлично помнит, что сотворили с ней и с ее народным хозяйством в 90-е годы такие люди, как Егор Гайдар, Борис Немцов и Анатолий Чубайс — и попытки скрыть их преступления за антикоммунистической риторикой не приведут к положительному результату. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

В рамках своего интервью изданию «Коммерсант» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти. По его словам, она представляла собой «отвратительную ложь», которой «никто не верил», но при этом все должны были усиленно делать вид, что коммунистическая идеология является правдой. Бывший вице-премьер российского правительства также рассказал, почему у СССР не получилось пойти по пути Китая, вставшего на путь рыночных реформ в конце 80-х — он высказал мнение, что виной тому послужило фактическое «отсутствие государства», которое обнаружилось после краха ГКЧП в августе 1991 года.

«Насколько я помню, господин Чубайс до того, как стал видным деятелем либерального движения, был членом КПСС — и занимал в ней не последнее место, — заметил Соловейчик. — По всей видимости, это и была та самая «маскировка», которой он пользовался, чтобы сделать карьеру в советские времена: защитить диссертацию, получить научную степень и хорошую должность. Такого рода людей, как он, в СССР называли «партбилетчиками», а сейчас — «перевертышами».

Политическая мимикрия Чубайса не удивляет представителя Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга — по его мнению, своими заявлениями о том, как плохо жилось в Советском Союзе, он хочет скрыть все те преступления либералов, которыми те прославились в 90-е годы: гайдаровскую «шоковую терапию», залоговые аукционы, позорную приватизацию, а также массовые невыплаты зарплат в тот период, когда он был министром финансов РФ.

«Все это нанесло стране куда больший ущерб, чем те, о которым пытается рассуждать Чубайс, — заявил эксперт. — В СССР мы не видели того чудовищного имущественного и социального расслоения, как в российском обществе, созданным усилиями этого человека. Кроме того, тогда не было той детской несамостоятельности во внешней политики, которую впоследствии демонстрировал наш МИД в 90-е годы. А также отсутствовал тот дикий разгул коррупции, о котором сам Чубайс, конечно же, знает не понаслышке как фигурант скандала 1997 года, который привел к его увольнению из федерального правительства».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН подчеркнул, что, не желая нести ответственность за совершенные преступления, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями пытается «перевести стрелки», огульно обвиняя во всех грехах советскую власть.

Соловейчик также прокомментировал слова Чубайса относительно рыночных реформ Китая.

«Все, что он сказал — абсолютное вранье, — заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. – Дело в том, что Китай, вступая в 1978 году на путь либеральных рыночных реформ, в отличие от СССР был страной с преимущественно крестьянским населением, низким уровнем жизни и оплаты труда и — что особенно важно — с огромной резервной армией труда. Именно эти обстоятельства использовались западными транснациональными корпорациями, чтобы активно инвестировать в Китай и поддерживать политику Дэн Сяопина».

В Советском Союзе, по словам эксперта, все было «с точностью до наоборот».