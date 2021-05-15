Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 23:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
Все новости
15 мая 23:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
Все новости

«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы

Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
warthunder.ru  /  Gaijin Games Kft.

Чтить память о Великой Победе можно по-разному — в том числе и в виртуальной реальности. Об этом в интервью ФАН заявил Олег Першин, капитан в отставке, отслуживший много лет в отдельном самоходном артиллерийском дивизионе 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

Военный высоко оценил парад техники времен Великой Отечественной войны, который устроили любители игры War Thunder: в режиме реального времени они управляли своими виртуальными боевыми машинами, танками и самолетами, пройдя строем под строевую музыку. Геймеры представляли 60 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Черногории (бывшей Югославии), продемонстрировав настоящее единство народов, сокрушивших гитлеровский нацизм. Помимо них, в мероприятии приняла участие виртуальная пилотажная IRSS, которая помогала со съемками фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

«Рисовка так себе, видно, что ненастоящая техника, — заметил Першин. — Но при просмотре втягиваешься и не обращаешь на это внимание. Бронетехника двигается ровно, тут минусов отметить не могу. Понятно, что виртуальным танком управлять проще, но вот я бы вряд ли даже так смог, хотя настоящий БТР или БМП — хоть с закрытыми глазами. На параде 9 Мая я участвовал несколько раз — не в Москве, конечно, а у нас, на Кольском полуострове — так что могу примерно понять ощущения игроков».

Отставной капитан также оценил представленную на виртуальном параде авиацию, отметив при этом, что не является в ней экспертом.

«Одно точно можно сказать — получилось зрелищно, — признался собеседник ФАН. — Как кино о войне смотришь. Всегда удивляюсь современным технологиям. Очень грамотно наложена музыка — и песни, и сам шум боевых машин. Если отключиться от окружающего мира, то практически до слез — начинаешь верить, что это действительно та техника, на которой наши отцы, деды и прадедами воевали с нацистами. Дело полезное. Подвиги нужно чтить».

Ранее эксклюзивное интервью для ФАН дал организатор виртуального парада Победы 2021 и один из создателей Альянс KTS Дмитрий Веретенников.

россия игры победа видео парад парад победы техника War Thunder
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 163095 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 153588 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 55556 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 48055 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 30147 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / «До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
Рейтинг@Mail.ru