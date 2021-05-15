«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы

Чтить память о Великой Победе можно по-разному — в том числе и в виртуальной реальности. Об этом в интервью ФАН заявил Олег Першин, капитан в отставке, отслуживший много лет в отдельном самоходном артиллерийском дивизионе 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

Военный высоко оценил парад техники времен Великой Отечественной войны, который устроили любители игры War Thunder: в режиме реального времени они управляли своими виртуальными боевыми машинами, танками и самолетами, пройдя строем под строевую музыку. Геймеры представляли 60 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Черногории (бывшей Югославии), продемонстрировав настоящее единство народов, сокрушивших гитлеровский нацизм. Помимо них, в мероприятии приняла участие виртуальная пилотажная IRSS, которая помогала со съемками фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

«Рисовка так себе, видно, что ненастоящая техника, — заметил Першин. — Но при просмотре втягиваешься и не обращаешь на это внимание. Бронетехника двигается ровно, тут минусов отметить не могу. Понятно, что виртуальным танком управлять проще, но вот я бы вряд ли даже так смог, хотя настоящий БТР или БМП — хоть с закрытыми глазами. На параде 9 Мая я участвовал несколько раз — не в Москве, конечно, а у нас, на Кольском полуострове — так что могу примерно понять ощущения игроков».

Отставной капитан также оценил представленную на виртуальном параде авиацию, отметив при этом, что не является в ней экспертом.

«Одно точно можно сказать — получилось зрелищно, — признался собеседник ФАН. — Как кино о войне смотришь. Всегда удивляюсь современным технологиям. Очень грамотно наложена музыка — и песни, и сам шум боевых машин. Если отключиться от окружающего мира, то практически до слез — начинаешь верить, что это действительно та техника, на которой наши отцы, деды и прадедами воевали с нацистами. Дело полезное. Подвиги нужно чтить».

Ранее эксклюзивное интервью для ФАН дал организатор виртуального парада Победы 2021 и один из создателей Альянс KTS Дмитрий Веретенников.