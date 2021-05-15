Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты

Майкоп, 15 мая. Поиск пропавшего туриста в Адыгее временно отложили из-за наступления темного времени суток. Мужчину еще так и не нашли.

Спасатели просмотрели прибрежную линию и акваторию реки Белая в направлении Майкопской ГЭС. Также работы по поиску пропавшего продолжались в направлении хутора Веселый. В поисковых работах задействованы 59 человек, 15 единиц техники и две лодки. Поиски продолжаться с рассвета.

Тело второго пропавшего мужчины на реке Белая было найдено спасателями около поселка Тульский. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МЧС.