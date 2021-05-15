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Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
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«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
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Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
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Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию

Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 15 мая. Известный тележурналист Владимир Соловьев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в анти-Россию.

Разрушение отношений между Украиной и Россией правительство США считает «проектом», автором которого можно назвать заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Викторию Нуланд.

Владимир Путин заметил, что «Украину превращают в анти-Россию».

«Путин никогда не делает случайных заявлений, поэтому это называется «имеющий уши да услышит». Просто это большой намек...» — отреагировал на слова президента Соловьев.

Проект «Украина» существует еще со времен Кучмы, Нуланд когда-то рапортовала о том, сколько миллиардов было потрачено на его реализацию, напомнил тележурналист. Президента Украины Владимира Зеленского Соловьев жестко сравнил со «злобным клоуном» из романов известного автора ужастиков.

«Вся та глупость, которую он несет, крайне тревожна. Поэтому, когда одновременно с той глупостью, которую несет и делает, он заявляет, что хочет встретиться с Путиным, ответ Путина однозначно дает понять: о какой встрече идет речь, на каких позициях? Встречаться с кем-то, кто выбрал для своей страны сценарий быть анти-Россией? Смысл?» — интерпретировал слова президента РФ Соловьёв.

Журналист уверен, что Зеленский предал доверие народа Украины. Соловьев назвал украинского президента непрофессионалом и «феноменально неумным» человеком.

украина путин зеленский соловьев
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