Москва, 15 мая. Известный тележурналист Владимир Соловьев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в анти-Россию.

Разрушение отношений между Украиной и Россией правительство США считает «проектом», автором которого можно назвать заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Викторию Нуланд.

Владимир Путин заметил, что «Украину превращают в анти-Россию».

«Путин никогда не делает случайных заявлений, поэтому это называется «имеющий уши да услышит». Просто это большой намек...» — отреагировал на слова президента Соловьев.

Проект «Украина» существует еще со времен Кучмы, Нуланд когда-то рапортовала о том, сколько миллиардов было потрачено на его реализацию, напомнил тележурналист. Президента Украины Владимира Зеленского Соловьев жестко сравнил со «злобным клоуном» из романов известного автора ужастиков.

«Вся та глупость, которую он несет, крайне тревожна. Поэтому, когда одновременно с той глупостью, которую несет и делает, он заявляет, что хочет встретиться с Путиным, ответ Путина однозначно дает понять: о какой встрече идет речь, на каких позициях? Встречаться с кем-то, кто выбрал для своей страны сценарий быть анти-Россией? Смысл?» — интерпретировал слова президента РФ Соловьёв.

Журналист уверен, что Зеленский предал доверие народа Украины. Соловьев назвал украинского президента непрофессионалом и «феноменально неумным» человеком.