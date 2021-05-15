Озвучены факторы поддержки рубля этим летом

Москва, 15 мая. Вакцинация и, соответственно, снижение карантинных рисков повышает спрос и цены на нефть. Это оказывает поддержку рублю, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Мрочковский.

По его словам, поддержку российской валюте также оказывает обесценивание доллара на фоне действия программ финансовых поддержек и низких процентных ставок США.

При весьма высоких ценах на нефть летом американская валюта может составить от 72 до 74 рублей за единицу, или даже ниже, ожидает Мрочковский. Наряду с этим на курс рубля способна оказать воздействие политическая или санкционная ситуация, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Рубль имеет все шансы продолжить укрепление к доллару и евро. Такое заявление озвучил основатель Frendex Group Руслан Пичугин.