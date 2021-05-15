Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион

Москва, 15 мая. Редчайшую машину Corvette решили продать на аукционе. Легендарность заключается в том, что в 1988 году на автомобиле был установлен рекорд скорости.

Водителю удалось разогнать транспортное средство до 410 километров в час. Текущая максимальная ставка по итогам трех дней торгов составляет 425,5 тысячи долларов (примерно 31,5 млн рублей). Продавец не сомневается, что машина стоит своих денежных средств и в любом случае один из опытных коллекционеров захочет стать владельцем редкого автомобиля, несмотря на внушительную стоимость, передает Car.ru.

Автомобиль находится в хорошем техническом и косметическом состоянии. Перед проведением аукциона Corvette прошел причитающуюся предпродажную подготовку. Салон оборудован спортивными сиденьями с электрической регулировкой, пятиточечными ремнями безопасности и дополнительными приборами. С конвейера модель комплектуется аудиосистемой Delco Bose и кондиционером.

СМИ ранее сообщали, что советский лимузин ЗИЛ-41047 реализовывают на онлайн-аукционе в американском штате Огайо. Автовладелец оценивает экземпляр в 190 тысяч долларов.