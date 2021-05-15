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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
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Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
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Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность

Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
instagram.com  /  @e.a.yakovleva777

Москва, 15 мая. Отпрыски звездных личностей не перестают удивлять и шокировать публику, не желая следовать родительскому примеру. Некоторые особо отличились в попытке «обрести индивидуальность».

Вырастая, звездные детки рассказывают про родителей были и небылицы, творят разные непотребства и соревнуются в шокировании публики.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать издевалась над ней, запирала дома и всячески преграждала ей путь к вершинам шоу-бизнеса. Дочь обвинила Успенскую, что та помещала ее в больницу для душевнобольных и пичкала лекарствами. Успенскую после передачи чуть не хватил удар.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова эпатирует публику своими снимками, не стесняясь показывать тело. Поклонники ведущей сетуют, что дочка пошла не в мать.

Денис Шальных, единственный сын Елены Яковлевой, давно увлечен татуировками. Ими забиты около 70% кожи молодого человека.

Сергей Зверев-младший устал жить под камерами и сбежал от отца в Коломну, где работает в отеле. Оба брака звездного отпрыска оказались неудачными.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся построила успешную карьеру модели и увлеклась наркотиками. Девушка проходила курс реабилитации в клинике.

Анна Мария Ефремова сменила имя на Сергей, объяснив это нелегким детством, которое повлияло на ее-его психическое состояние. Девушка какое-то время увлекалась косплеем, ее имя стало мелькать в СМИ в связи с аварией, устроенной отцом.

Многие родители поддерживают стремление своих детей стать знаменитыми. Яна Рудковская и Евгений Плющенко подпитывают амбиции молодого поколения. Сын звездной пары еще мал, чтобы шокировать публику, пока он радует поклонников своими успехами в фигурном катании. Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, усиленно тренируется по программе своего отца.

звезды поколение звездные дети
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