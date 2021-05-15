Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность

Москва, 15 мая. Отпрыски звездных личностей не перестают удивлять и шокировать публику, не желая следовать родительскому примеру. Некоторые особо отличились в попытке «обрести индивидуальность».

Вырастая, звездные детки рассказывают про родителей были и небылицы, творят разные непотребства и соревнуются в шокировании публики.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать издевалась над ней, запирала дома и всячески преграждала ей путь к вершинам шоу-бизнеса. Дочь обвинила Успенскую, что та помещала ее в больницу для душевнобольных и пичкала лекарствами. Успенскую после передачи чуть не хватил удар.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова эпатирует публику своими снимками, не стесняясь показывать тело. Поклонники ведущей сетуют, что дочка пошла не в мать.

Денис Шальных, единственный сын Елены Яковлевой, давно увлечен татуировками. Ими забиты около 70% кожи молодого человека.

Сергей Зверев-младший устал жить под камерами и сбежал от отца в Коломну, где работает в отеле. Оба брака звездного отпрыска оказались неудачными.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся построила успешную карьеру модели и увлеклась наркотиками. Девушка проходила курс реабилитации в клинике.

Анна Мария Ефремова сменила имя на Сергей, объяснив это нелегким детством, которое повлияло на ее-его психическое состояние. Девушка какое-то время увлекалась косплеем, ее имя стало мелькать в СМИ в связи с аварией, устроенной отцом.

Многие родители поддерживают стремление своих детей стать знаменитыми. Яна Рудковская и Евгений Плющенко подпитывают амбиции молодого поколения. Сын звездной пары еще мал, чтобы шокировать публику, пока он радует поклонников своими успехами в фигурном катании. Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, усиленно тренируется по программе своего отца.