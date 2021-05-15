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15 мая 23:15
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новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
21:59
Происшествия
Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
21:52
Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
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Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов

359
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
Global Look Press  /  Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency

Анкара, 15 мая. Проморолик Go Türkiye, опубликованный Министерством культуры и туризма Турции в соцсетях 13 мая, вызвал шквал негодования у населения страны.

На видео, призывающем иностранных гостей выбрать солнечную республику в качестве места для отпуска, водители, работники отеля и аэропорта носят желтые маски с надписью: «Наслаждайтесь! Я вакцинирован», хотя сами туристы ходят по гостинице без средств защиты. По задумке властей проморолик должен был продемонстрировать готовность турецкой ривьеры принимать отдыхающих из-за рубежа, подчеркнув тот факт, что все сотрудники туристической отрасли привиты, а сами курорты прекрасно соответствуют всем санитарным нормам.

«Курорты по всем санитарным нормам и вакцинированный персонал — мы называем это двойным безопасным туризмом, а наши гости — спокойствием для души», — говорится в видео.

По всей Турции тысячи пользователей Twitter начали оставлять комментарии под видео, отмечая, что чувствуют себя униженными. Жители страны с конца апреля находятся в условиях тотального локдауна из-за высоких показателей заболеваемости, при этом туристы освобождены от ограничений.

«Это уже совсем беспредел. Для того чтобы отельеры зарабатывали деньги, они не только ограничивают основные права и свободы нации, но и играют с ее честью. Я не буду вообще вакцинироваться», — прокомментировал видео пользователь соцсети.

Некоторые жители страны, включая видных политиков, призвали министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя уйти в отставку.

«Как вы можете так топтать честь нашей страны, нашей нации, для того чтобы не задеть туристов? Господин министр, я не знаю, значит ли для вас что-то слово «честь», но отставка была бы поступком чести!», — заявил бывший премьер-министр страны и нынешний глава «Партии будущего» Ахмет Давутоглу.

«Вы сделали это без всякого стыда с нашим народом, который вы заставили лишь страдать в период пандемии. Вам должно быть стыдно», — написала в соцсети председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

«Наконец-то у нас есть министерство, которое унижает свой собственный народ!», — прокомментировал глава «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу, отметив, что правительство лишило граждан возможности насладиться любимым праздником Ураза-байрам из-за несвоевременного локдауна.

Некоторые граждане страны вообще сравнили желтые маски с яркими кусками ткани, которые заставляли надевать евреев в нацистской Германии, чтобы они сразу выделялись. По мнению граждан, такие средства защиты для привитых турок являются аналогичным индикатором «вакцинированности» для приезжих гостей.

В конечном результате видео было удалено, но его по-прежнему можно найти в соцсетях. Однако проморолик — далеко не первый пример, когда власти страны открыто заявляют, что готовы пойти на все ради привлечения иностранных гостей, даже если это идет вразрез с интересами граждан.

Во время недавнего визита в Германию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране ведется активная вакцинация работников сфера туризма, поэтому «все, кого турист может увидеть, будут привиты». Как сказал глава МИД, в начале мая в стране вакцинацию прошли уже более 25% граждан.

Слова министра спровоцировали волну негодования. Чавушоглу пришлось оправдываться, что на самом деле все меры правительства рассчитаны не только для иностранцев, но и для отечественных отдыхающих. Кроме того, дипломат отметил, что аналогичные инициативы якобы применяются всеми странами, заинтересованными в развитии туризма.

Громким заявлениям министра противоречит и статистика. Подавляющее большинство граждан республики до сих пор не привиты из-за нехватки вакцин. Согласно последним данным, к середине мая два компонента получили около 13% турок.

Поэтапный выход из локдауна

Официальная статистика демонстрирует «впечатляющие» цифры ежесуточного снижения числа заболевших коронавирусом. Так, если в середине апреля в стране фиксировалось более 60 тысяч новых случаев в день, то 15 мая в республике лишь 11,5 тысячи сдали положительные тесты. В связи с падением числа заболевших власти готовятся приступить к постепенному выходу Турции из тотального локдауна, который закончится 17 мая.

Предполагается, что на первом этапе к работе смогут вернуться рестораны и кафе. Заведения общественного питания смогут работать только до 20:00, а гостей не будут обслуживать в помещении. Кроме того, будет пересмотрено время начала комендантского часа: он сдвинется с 19:00 на 21:00, при этом по субботам его отменят полностью. В учебных заведениях возобновится дистанционное обучение.

На втором этапе, который стартует 31 мая, режим работы ресторанов и кафе будет продлен до 22:00, однако заведения смогут обслуживать посетителей на улице с 50%-ной пропускной способностью. Также предполагается отмена комендантского часа по воскресеньям.

На третьем этапе, который намечен на июль, кафе и ресторанам разрешат работать до 23:45, при этом обед в помещениях будет запрещен. Также в республике снова разрешат проведение свадебных мероприятий, но с незначительными ограничениями.

турция туризм локдаун
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