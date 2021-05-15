Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов

Анкара, 15 мая. Проморолик Go Türkiye, опубликованный Министерством культуры и туризма Турции в соцсетях 13 мая, вызвал шквал негодования у населения страны.

На видео, призывающем иностранных гостей выбрать солнечную республику в качестве места для отпуска, водители, работники отеля и аэропорта носят желтые маски с надписью: «Наслаждайтесь! Я вакцинирован», хотя сами туристы ходят по гостинице без средств защиты. По задумке властей проморолик должен был продемонстрировать готовность турецкой ривьеры принимать отдыхающих из-за рубежа, подчеркнув тот факт, что все сотрудники туристической отрасли привиты, а сами курорты прекрасно соответствуют всем санитарным нормам.

«Курорты по всем санитарным нормам и вакцинированный персонал — мы называем это двойным безопасным туризмом, а наши гости — спокойствием для души», — говорится в видео.

По всей Турции тысячи пользователей Twitter начали оставлять комментарии под видео, отмечая, что чувствуют себя униженными. Жители страны с конца апреля находятся в условиях тотального локдауна из-за высоких показателей заболеваемости, при этом туристы освобождены от ограничений.

«Это уже совсем беспредел. Для того чтобы отельеры зарабатывали деньги, они не только ограничивают основные права и свободы нации, но и играют с ее честью. Я не буду вообще вакцинироваться», — прокомментировал видео пользователь соцсети.

Некоторые жители страны, включая видных политиков, призвали министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя уйти в отставку.

«Как вы можете так топтать честь нашей страны, нашей нации, для того чтобы не задеть туристов? Господин министр, я не знаю, значит ли для вас что-то слово «честь», но отставка была бы поступком чести!», — заявил бывший премьер-министр страны и нынешний глава «Партии будущего» Ахмет Давутоглу.

«Вы сделали это без всякого стыда с нашим народом, который вы заставили лишь страдать в период пандемии. Вам должно быть стыдно», — написала в соцсети председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер.

Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız.



Yazıklar olsun. pic.twitter.com/82kKkoTz3G — Meral Akşener (@meral_aksener) May 13, 2021

«Наконец-то у нас есть министерство, которое унижает свой собственный народ!», — прокомментировал глава «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу, отметив, что правительство лишило граждан возможности насладиться любимым праздником Ураза-байрам из-за несвоевременного локдауна.

Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu. @RTErdogan @MehmetNuriErsoy! pic.twitter.com/w02I6hAuV9 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2021

Некоторые граждане страны вообще сравнили желтые маски с яркими кусками ткани, которые заставляли надевать евреев в нацистской Германии, чтобы они сразу выделялись. По мнению граждан, такие средства защиты для привитых турок являются аналогичным индикатором «вакцинированности» для приезжих гостей.

nazi almanyasında yahudiler belli olsun diye kollarına işaret olarak amblemli bez parçası takıyorlarmış ya ha işte bu da onun maske versiyonu

aşılananlar ve aşılanmayanlar belli olsun istemişler resmen.



bir vatandaş olarak bu olay cidden çok zoruma gitti ya pic.twitter.com/Zkz8lI7iTb — Fatih Karabulut (@avfkarabulut) May 13, 2021

В конечном результате видео было удалено, но его по-прежнему можно найти в соцсетях. Однако проморолик — далеко не первый пример, когда власти страны открыто заявляют, что готовы пойти на все ради привлечения иностранных гостей, даже если это идет вразрез с интересами граждан.

Во время недавнего визита в Германию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране ведется активная вакцинация работников сфера туризма, поэтому «все, кого турист может увидеть, будут привиты». Как сказал глава МИД, в начале мая в стране вакцинацию прошли уже более 25% граждан.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Turistlerin göreceği herkes aşı olacakhttps://t.co/URTGA1wUO7 — Sözcü (@gazetesozcu) May 6, 2021

Слова министра спровоцировали волну негодования. Чавушоглу пришлось оправдываться, что на самом деле все меры правительства рассчитаны не только для иностранцев, но и для отечественных отдыхающих. Кроме того, дипломат отметил, что аналогичные инициативы якобы применяются всеми странами, заинтересованными в развитии туризма.

Громким заявлениям министра противоречит и статистика. Подавляющее большинство граждан республики до сих пор не привиты из-за нехватки вакцин. Согласно последним данным, к середине мая два компонента получили около 13% турок.

Поэтапный выход из локдауна

Официальная статистика демонстрирует «впечатляющие» цифры ежесуточного снижения числа заболевших коронавирусом. Так, если в середине апреля в стране фиксировалось более 60 тысяч новых случаев в день, то 15 мая в республике лишь 11,5 тысячи сдали положительные тесты. В связи с падением числа заболевших власти готовятся приступить к постепенному выходу Турции из тотального локдауна, который закончится 17 мая.

Предполагается, что на первом этапе к работе смогут вернуться рестораны и кафе. Заведения общественного питания смогут работать только до 20:00, а гостей не будут обслуживать в помещении. Кроме того, будет пересмотрено время начала комендантского часа: он сдвинется с 19:00 на 21:00, при этом по субботам его отменят полностью. В учебных заведениях возобновится дистанционное обучение.

???? KONTROLLÜ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?



???? Sokağa çıkma yasağı sürecek mi?

???? Kafeler, restoranlar açılacak mı?

???? Düğünler yapılacak mı? https://t.co/j3TfazwtQY pic.twitter.com/4FMlgBPU05 — TGRT HABER (@tgrthabertv) May 15, 2021

На втором этапе, который стартует 31 мая, режим работы ресторанов и кафе будет продлен до 22:00, однако заведения смогут обслуживать посетителей на улице с 50%-ной пропускной способностью. Также предполагается отмена комендантского часа по воскресеньям.

На третьем этапе, который намечен на июль, кафе и ресторанам разрешат работать до 23:45, при этом обед в помещениях будет запрещен. Также в республике снова разрешат проведение свадебных мероприятий, но с незначительными ограничениями.