Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой

Москва, 15 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram Stories поделилась снимком маленькой дочери Марии, которую одели как принцессу.

Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова была приглашена на празднование дня рождения подруги. Родители выбрали для торжества платье небесно-голубого оттенка, украшенное аппликациями в виде цветов. На голове девочки было два хвостика, а главным украшением стали бусы.

Наследница телеведущей резвилась с другими малышами, пока ее мама отсутствовала ввиду сильной занятости. На праздник девочку в красивом наряде привел ее отец.

Кудрявцева счастлива в третьем браке. Она вышла замуж за спортсмена в 2013 году, а в 2018 году у них родилась дочь Мария. Ведущая не раз говорила, что ее устраивает нынешняя семейная жизнь. Однако в последнем выпуске скандального шоу Comment Out она пожаловалась Владимиру Маркони на редкие комплименты от Макарова. Ведущего проекта шокировало это заявление, ведь он считает теледиву очень сексуальной женщиной.