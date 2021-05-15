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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
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Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной

Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
wikipedia.org

Москва, 15 мая. Необычную звезду, которую можно считать одной из наиболее древних во Вселенной, обнаружила международная группа ученых.

Найденная звезда находится на дистанции примерно 16 тыс. световых лет от Земли. Ее возраст превышает отметку в 10 млрд лет. Астрономы назвали звезду SPLUS J210428.01-004934.2. Как уточнили специалисты, им удалось сделать открытие благодаря методу узкополосной фотометрии.

Изучение химического состава звезды позволило установить, что в космическом теле недостаточное содержание лития, магния, железа, углерода и кислорода. Согласно общепринятой теории, в ранней Вселенной до появления звезд не было тяжелых элементов. Ученые отнесли SPLUS J210428.01-004934.2 ко второму поколению звезд. По мнению астрономов, ее появление стало возможно после взрывов звезд первого поколения.

Стратосфера Земли за последние 40 лет истончилась на 400 метров. Как сообщалось ранее, это удалось выяснить группе международных ученых.

астрономы вселенная звезды
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