Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной

Москва, 15 мая. Необычную звезду, которую можно считать одной из наиболее древних во Вселенной, обнаружила международная группа ученых.

Найденная звезда находится на дистанции примерно 16 тыс. световых лет от Земли. Ее возраст превышает отметку в 10 млрд лет. Астрономы назвали звезду SPLUS J210428.01-004934.2. Как уточнили специалисты, им удалось сделать открытие благодаря методу узкополосной фотометрии.

Изучение химического состава звезды позволило установить, что в космическом теле недостаточное содержание лития, магния, железа, углерода и кислорода. Согласно общепринятой теории, в ранней Вселенной до появления звезд не было тяжелых элементов. Ученые отнесли SPLUS J210428.01-004934.2 ко второму поколению звезд. По мнению астрономов, ее появление стало возможно после взрывов звезд первого поколения.

Стратосфера Земли за последние 40 лет истончилась на 400 метров. Как сообщалось ранее, это удалось выяснить группе международных ученых.