ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства

Некоторые категории граждан в соответствии с российским законодательством могут претендовать на бесплатную материальную поддержку от государства. Она может быть предоставлена в виде земельного участка, жилплощади, денежных сумм и прочих льгот. Чтобы лучше разобраться в предложениях государства, ФАН предлагает рассмотреть 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства.

Прежде всего, стоит учитывать, что размер той или иной выплаты, субсидии может отличаться от в зависимости от региона страны. Кроме того, показатель государственной поддержки зависит от конкретной жизненной ситуации гражданина и бюджета территориальных единиц.

Все, что связано с жильем

ФБА «Экономика сегодня» . /

Для поддержания демографических показателей на должном уровне, власти страны стараются поддержать молодые семьи. Для стимуляции рождаемости государство готово выдавать некоторым семьям деньги на покупку собственного жилья.

Какая льгота положена и кому:

1. Сумма материнского капитала для всех молодых мам одинакова, сертификатом можно воспользоваться при покупке жилья в качестве первоначального взноса на ипотеку, либо закрытия основного долга.

2. Льготная ставка по ипотеке для лиц, которые вновь стали родителями, действует с 2018 по 2022 год.

3. Материальная помощь для родителей, в семье которых появился третий малыш, направляется на закрытие основного долга по ипотеке.

4. У молодых семей, где возраст каждого из супругов не достиг 35-ти лет есть возможность и вовсе получить жилье бесплатно. Для этого семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Главным условием для реализации этой программы: хотя бы один из супругов должен быть трудоустроен.

5. Льготы на ипотечные кредиты также положены научным сотрудникам и педагогам. Россиянам, ведущим научную деятельность, предлагается сниженная процентная ставка по кредиту и увеличенный срок договора. К гражданам, претендующим на данную программу, относятся:

работающие в детских садах, школах, ВУЗах;

возраст до 35 лет (ученые до 40 лет);

официально нуждается в улучшении жилищных условий.

6. Не только родителям с детьми и педагогам оказывается поддержка в приобретении жилья. Иные граждане и даже иностранные могут воспользоваться проектом «Жилище», где выплачивается не материальная поддержка, а натуральная помощь с жильем. Кроме того, на бесплатное жилье от государства могут претендовать:

семьи с доходом меньше МРОТ на каждого человека;

военнослужащие со стажем более 20-ти лет;

семьи, признанные многодетными;

владельца аварийного, ветхого жилья.

Чтобы воспользоваться программой поддержки, следует обратиться в администрацию по месту жительства и встать на учет. В жилом фонде ежегодно появляются новые квартиры с нормой проживания 18 квадратных метров на человека.

7. Военнослужащие могут воспользоваться правом открытия накопительного ипотечного счета по истечению трех лет с момента начала воинской службы и получения специального образования. В прошлом году компенсация составляла 288 410 рублей.

Получаем от государства реальные деньги

Федеральное агентство новостей /

Компенсации в счет погашения ипотечного кредита — это далеко не все, что предлагает государство своим гражданам. Отдельные категории россиян могут рассчитывать и на реальные деньги в определенных жизненных условиях:

8. Увольнение. Если гражданин потерял работу в виду сокращения штата, по завершении действия трудового договора, ему положена выплата в размере трех окладов. Конечно, сотрудник не получит выплату, если основанием для его увольнения послужило нарушение трудового законодательства.

9. Премирование. Сотрудники государственных учреждений могут рассчитывать на поощрения из государственного бюджета.

10. Покрытие медицинских расходов. Выплата предусматривается для бюджетников. Сумма возмещения рассчитывается из уровня заработной платы.

11. Погребение. Близкие умершего родственника могут претендовать на финансовую поддержку от государства. Чтобы воспользоваться данной льготой, следует собрать документы, подтверждающие смерть гражданина и причастность лиц, востребовавших поддержку, к умершему. В отдельных регионах выплата составит порядка 11 000 рублей.

12. Пособие по безработице. Граждане, имеющие подтвержденный статус безработного, через Центр занятости могут получить денежную поддержку. Там же обратившимся в учреждение гражданам будет оказано содействие в поиске работы. Максимальный размер выплат достигает 11 280 рублей.

13. Выплаты многодетным семьям. Такой статус присваивается семьям, где воспитывается три и более детей. Для этой категории граждан государство предусмотрело несколько видов льгот. В некоторых регионах единовременное пособие выплачивается в размере 100 тысяч рублей.

14. Ветераны ВОВ. Граждане, имеющие данный статус, могут востребовать поддержку от государства на покупку необходимых для жизни вещей. Выплата в размере 15 тысяч рублей предоставляется единожды.

15. Выплаты по беременности. При постановке на учет в ранние сроки беременности будущей маме начисляется выплата в размере 675, 15 рублей. Также сюда можно отнести декретные и за роды без осложнений. В последнем случае женщина получает от 55 до 322 тысяч рублей в зависимости от размера ее заработной платы. После родов женщине положены выплаты по уходу за ребенком. Для неработающих сумма денежной выплаты составит 6 752 рубля, для трудоустроенных эта сумма вычисляется на основании зарплаты.

Недаром платим налоги

ФБА «Экономика сегодня» /

16. Программа распространяется на тех граждан, кто официально трудоустроен и отчислял налоги либо самостоятельно, либо через организацию. Здесь стоит учитывать максимальный объем возвращаемых средств. Как показывают цифры, выгоднее всего налог возвращается при покупке жилья. С двух миллионов можно вернуть до 260 тысяч рублей. Также важно помнить, чем выше растраты, тем выше будет возврат.

Бесплатная помощь инвалидам и малоимущим семьям

17. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов государство также разработало систему поддержки. Гражданам этой категории бесплатно оказываются:

медицинские услуги;

необходимые медикаменты;

жилье.

В органах местного самоуправления и в Управлении соцзащиты можно ознакомиться с полным списком доступных льгот и программ.

Государственная поддержка также предусмотрена для семей с низким уровнем дохода, на основании этих данных семье присваивается соответствующий статус, который включает ряд льгот:

дети, обучающиеся в школе, имеют право на бесплатное двухразовое питание;

выплаты на приобретение школьной формы;

медикаменты для детей, не достигших шестилетнего возраста.

Образование

18. Мамы в декрете и нетрудоустроенные граждане могут получить дополнительное образование при поддержке государства. Для последних действует условие — граждане не смогли трудоустроиться в течение полу года на новое место работы. Самыми популярными из предлагаемых программ являются курсы «1С» в сфере менеджмента и производства.

Получаем землю и строим дом?

prockomi.ru / Прокуратура Республики Коми

19. Нуждающимся гражданам может быть передан участок земли под индивидуальное жилищное строительство. Также территорию можно использовать для развития сельского хозяйства. Общая площадь участка будет не больше 15 соток.

20. Получить бесплатно 1 гектар земли от государства можно на дальнем востоке. Эта программа доступна для всех граждан России. Для этого нужно оставить заявку на сайте надальнийвосток.рф.

Земля передается в безвозмездное пользование на срок не более 5 лет. Далее он может быть бесплатно оформлен в собственность или отдан в аренду.

21. Для строительства дома для граждан России может быть передана лесная зона. Государство отдает под вырубку от 50 до 300 кубометров древесины бесплатно. Работы можно проводить как своими силами, так и с привлечением сторонних профессиональных организаций.

22. По мере успешного развития крестьянско-фермерского хозяйства владельцу могут быть предоставлены следующие льготы, которые будут способствовать развитию сельскохозяйственного предпринимательства:

возмещение затрат на приобретение удобрений, скота;

доплаты за строительство помещений;

льготы по кредитам: сниженная ставка, частичное погашение задолженности;

приобретение дополнительных территорий, ремонт, устройство коммуникаций.

Бизнес

Невские Новости /

23. Государство оказывает поддержку в виде гранта лицам, которые только планируют открыть свой бизнес. В этом случае с заявлением и подробным бизнес-планом следует посетить биржу труда. В случае обоснованности планов бизнеса претендент получит выплату в размере 12 пособий по безработице.

24. Для тех, кто уже свой бизнес создал, также положена помощь в развитии. Лица, оформленные как юридические, индивидуальные предприниматели или самозанятые, могут получить выплату в размере от 300 до 500 тысяч рублей, в зависимости от региона. Физическим лицам положена выплата в размере 58 тысяч рублей.

Главное, соответствовать ряду условий:

зарегистрированные не более двух лет;

выручка не больше 1 миллиона рублей;

число сотрудников не больше 20-ти.

Свое озеро

25. Граждане РФ могут открыть собственный пруд. И государство даже оказывает поддержку для этих целей. Однако, здесь власти выдвигают к будущему владельцу условия — он должен обладать участком земли площадью не превышающим 3000 квадратных метров.

Кроме того, на будущем водоеме должны быть установлены предупреждающие знаки о запрете купания и рыбалки. Также он должен содержаться в чистоте, за чем скрупулезно будут следить природный надзор.

Ранее сообщалось, объем ипотеки, оформленной россиянами в январе-марте 2021 года, составил 1 трлн 163,7 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка РФ.