Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки

Москва, 15 мая. Историк моды и стилист Александр Васильев необычно поздравил Светлану Светличную с ее 81-летием, заговорив о ее красоте. Он объяснил, почему актрису редко звали сниматься в кино.

В честь дня рождения звезды фильма «Бриллиантовая рука», который Светличная отмечает 15 мая, Васильев опубликовал в Instagram пост с ее фотографиями. Он рассказал под публикацией о «порочной красоте» звезды, которая мешала ей пробиться в ряды востребованных актрис.

Он отметил, что Светличная за всю жизнь не сыграла ни одной главной роли в советском кино, однако смогла приобрести статус безусловной звезды. Васильев уверен, что в такую ситуацию артистка попала из-за своей роковой внешности.

«Она выглядела очень сексуально, чувственно, я бы сказал, порочно. Эти качества становились не счастьем, а наказанием для советских артисток, поскольку такой типаж не был востребован в отечественном кино», — объяснил стилист.

При этом он заметил, что на все международные фестивали, где нужно было показать красоту российских женщин, всегда звали вызывающе красивых актрис, как Наталья Кустинская или же Светлана Светличная. Но режиссеры не торопились приглашать их на роли.

Васильев любит обсуждать причину популярности тех или иных звезд. Недавно он объяснил, что за свою славу певица Ольга Бузова должна благодарить развод. Историк моды полагает, что именно это неприятное событие помогло ей приобрести армию фанаток.