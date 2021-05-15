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15 мая 21:47
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
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Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына

Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 15 мая. Звездная мама и успешный продюсер Яна Рудковская похвасталась достижениями своего младшего наследника Арсения, но тут же стала объектом всеобщей критики.

Видео с первыми шагами совсем еще маленького мальчика бизнес-леди опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах ролика загорелая Рудковская в ярко-оранжевом платье-рубашке ходит вместе с сыном по ковру, придерживая его за руки. Во время каждого шага она повторяет «топ-топ-топ». В подписи под видео продюсер отметила, что, несмотря на свой возраст, младший ребенок активно контролирует все происходящее в доме.

«Шустрый малый наш «директор» Арсюша осваивает первые шаги. Ему, кстати, скоро восемь месяцев, и он у нас всех контролирует. Ему надо знать все: кто пришел, кто ушел, кто что съел и кто что сказал», — рассказала светская львица.

Многие подписчики раскритиковали манеру Рудковской общаться с восьмимесячным ребенком. Некоторые придерживаются мнения, что ребенка продюсер воспринимает как игрушку или очередной аксессуар.

«Ребенка держит как куклу, очень неприятно смотреть»;

«Мне одной кажется, что она сейчас ему руки оторвет? Как будто все равно, ну и что, что он от суррогатной. Мама ведь вы!»;

«Нельзя за руки тянуть ребенка. Вот что значит не рожала. Прям видно, что все по фигу», — раскритиковали Рудковскую многочисленные фолловеры звездного аккаунта.

Однако нашлись и те, кто вступился за продюсера. Всем хейтерам напомнили, что Рудковская мать четверых детей, и все они выглядят здоровыми и счастливыми.

Например, Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, активно посещает тренировки и делится этим с поклонниками в соцсетях. Под публикациями фанаты восхищаются вкладом, который сделали родители мальчика в его воспитание.

семья плющенко рудковская
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