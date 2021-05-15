Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына

Москва, 15 мая. Звездная мама и успешный продюсер Яна Рудковская похвасталась достижениями своего младшего наследника Арсения, но тут же стала объектом всеобщей критики.

Видео с первыми шагами совсем еще маленького мальчика бизнес-леди опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах ролика загорелая Рудковская в ярко-оранжевом платье-рубашке ходит вместе с сыном по ковру, придерживая его за руки. Во время каждого шага она повторяет «топ-топ-топ». В подписи под видео продюсер отметила, что, несмотря на свой возраст, младший ребенок активно контролирует все происходящее в доме.

«Шустрый малый наш «директор» Арсюша осваивает первые шаги. Ему, кстати, скоро восемь месяцев, и он у нас всех контролирует. Ему надо знать все: кто пришел, кто ушел, кто что съел и кто что сказал», — рассказала светская львица.

Многие подписчики раскритиковали манеру Рудковской общаться с восьмимесячным ребенком. Некоторые придерживаются мнения, что ребенка продюсер воспринимает как игрушку или очередной аксессуар.

«Ребенка держит как куклу, очень неприятно смотреть»; «Мне одной кажется, что она сейчас ему руки оторвет? Как будто все равно, ну и что, что он от суррогатной. Мама ведь вы!»; «Нельзя за руки тянуть ребенка. Вот что значит не рожала. Прям видно, что все по фигу», — раскритиковали Рудковскую многочисленные фолловеры звездного аккаунта.

Однако нашлись и те, кто вступился за продюсера. Всем хейтерам напомнили, что Рудковская — мать четверых детей, и все они выглядят здоровыми и счастливыми.

Например, Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, активно посещает тренировки и делится этим с поклонниками в соцсетях. Под публикациями фанаты восхищаются вкладом, который сделали родители мальчика в его воспитание.