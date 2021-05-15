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Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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15 мая 21:47
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
Все новости

Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет

Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 15 мая. Блогер Лена Миро сравнила две новости шоу-бизнеса, связанные с материнством, которые вызвали бурное обсуждение в России.

Блогер Елена Мироненко, известная широкой общественности как Лена Миро, выступила с жесткой критикой в адрес певицы Азизы, которая в 56 лет ищет способ родить ребенка. Так, на своей странице в LiveJournal она решила выступить за «правильное материнство». При этом ею был проведен анализ двух наиболее популярных тем. Одна их которых — это травля молодой невестки Валерии, уехавшей на отдых с мужем, оставив ребенка на бабушек с дедушками. Другая история связана с певицей Азизой, которая «клянчит у племянниц яйцеклетку, чтобы родить».

«У меня есть родственницы, троюродные племянницы… Скажу: «Яйцеклетку донорскую отдавайте, вы же хотели тетушке Азизе помочь», — процитировала Миро слова пожилой певицы, стремящейся к «продолжению рода» и «пополнению генофонда».

По данному поводу блогер решила дать урок «правильного материнства». Миро заметила, что оставить ребенка еще полным сил дедушкам и бабушкам – это естественно, а попытки женщин, находящихся в пожилом возрасте родить, используя разного рода ухищрения современной медицины — это отклонение. При это она разнесла Азизу, указывая на абсурдность ее затеи, которая даже в случае успеха грозит «сильнейшим психологическим дискомфортом и стрессом для ребенка» из-за престарелой матери, обреченной в итоге слишком рано для него уйти из жизни.

«Сейчас нам пытаются навязать противоестественную реальность, в которой мать в биологическом возрасте бабушки — это ок, а 20-летняя девчонка, родившая в правильном по законам природы возрасте и оставившая ребенка с любящими, вменяемыми и полными сил бабушками и дедушками, — это отклонение от нормы», — резюмировала Миро.

Ранее Миро опубликовала свою версию расставания модели Анастасии Решетовой с рэпером Тимати.

общество миро материнство азиза
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Все новости / Общество / Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
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