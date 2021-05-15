Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет

Москва, 15 мая. Блогер Лена Миро сравнила две новости шоу-бизнеса, связанные с материнством, которые вызвали бурное обсуждение в России.

Блогер Елена Мироненко, известная широкой общественности как Лена Миро, выступила с жесткой критикой в адрес певицы Азизы, которая в 56 лет ищет способ родить ребенка. Так, на своей странице в LiveJournal она решила выступить за «правильное материнство». При этом ею был проведен анализ двух наиболее популярных тем. Одна их которых — это травля молодой невестки Валерии, уехавшей на отдых с мужем, оставив ребенка на бабушек с дедушками. Другая история связана с певицей Азизой, которая «клянчит у племянниц яйцеклетку, чтобы родить».

«У меня есть родственницы, троюродные племянницы… Скажу: «Яйцеклетку донорскую отдавайте, вы же хотели тетушке Азизе помочь», — процитировала Миро слова пожилой певицы, стремящейся к «продолжению рода» и «пополнению генофонда».

По данному поводу блогер решила дать урок «правильного материнства». Миро заметила, что оставить ребенка еще полным сил дедушкам и бабушкам – это естественно, а попытки женщин, находящихся в пожилом возрасте родить, используя разного рода ухищрения современной медицины — это отклонение. При это она разнесла Азизу, указывая на абсурдность ее затеи, которая даже в случае успеха грозит «сильнейшим психологическим дискомфортом и стрессом для ребенка» из-за престарелой матери, обреченной в итоге слишком рано для него уйти из жизни.

«Сейчас нам пытаются навязать противоестественную реальность, в которой мать в биологическом возрасте бабушки — это ок, а 20-летняя девчонка, родившая в правильном по законам природы возрасте и оставившая ребенка с любящими, вменяемыми и полными сил бабушками и дедушками, — это отклонение от нормы», — резюмировала Миро.

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